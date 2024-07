Szoboszlai rossz hírt kapott Liverpoolban, kár volt reménykedni

Július 1-jétől lett a holland Arne Slot hivatalosan is a Liverpool focicsapatának menedzsere, egyelőre azonban senkit nem kápráztat el a szakember, valamint az új sportigazgató, Richard Hughes. A klubtól eddig ugyanis csak távoztak játékosok, összesen tizenketten, Szoboszlai Dominik és társai ugyanakkor arra is várnak a szurkolókkal egyetemben, hogy végre igazoljon is a gárda. Ez ügyben érkeztek a napokban jó hírek, azonban azokat hamar megcáfolták.

Szoboszlai és a Liverpool eddig egy edzőmeccset játszott

Szoboszlaiék csatárt akarnak

A hét elején még úgy tűnt, hogy a Liverpool megszerzi a japán Kubo Takefuszát a Real Sociedadtól, a 23 éves szélsőért 60 millió eurót (22 milliárd forintot) ajánlottak a Vörösök. A hírek arról szóltak, hogy a baszk csapat hajlandó volt az alkura, s a csatár, aki a Barcelona akadémiáján nevelkedett, de hivatalosan volt a Real Madrid játékosa is, Szoboszlaiék új csapattársa lehet. Ekkor szólalt meg „minden titkok tudója”, Fabriziano Romano újságíró, aki gyorsan lehűtötte a kedélyeket.

„Magam is láttam a híreket, sőt, több információm is van. Tévedés lenne azt állítani, hogy közel a megállapodás. Nem tudok róla, hogy bármi konkrétum történne az ügyben”

– írta oldalán a transzferguru.

Szóba került Liverpoolban szintén a ghánai Mohammed Kudus. A West Ham csatárának érkezésére azért lehet nagyobb esély, mert ő Hollandiában az Ajaxnál, valamint Londonban is együtt dolgozott a Pool új másodedzőjével, John Heitingával. A korábbi védőt pedig karrierje egyik legjobb szakemberének tartja, így akár ő is lehet Szoboszlai új csapattársa.

Liverpoolban közben nemcsak az érkezők, hanem a csapatkapitányuk miatt is aggódnak. Virgil van Dijk szerződése jövő nyáron jár le, s még nem döntött a hosszabbításról. Egyre hangosabbak azok a pletykák, hogy már idén nyáron, de legkésőbb januárban a szaúdi bajnokságba igazol – Mohamed Salah-t szintén csak egy évig köti a megállapodása a klubhoz.

A Liverpool eddig egy edzőmeccset játszott, a Preston ellen kapott ki 1-0-ra. Szoboszlai Dominik ezen az összecsapáson kezdőként 33 percet kapott.