Szoboszlai mindenkit meglepett, ebből még rekord is lehet

A Liverpool továbbra is remek formában játszik a 2024/25-ös idény elején. Ezúttal a rivális Manchester United volt az áldozat, amely 3-0-ra kapott ki az Old Traffordon Arne Slot együttesétől. Szoboszlai Dominik újfent végigjátszotta az összecsapást és megint remek mutatókat hozott.

Szoboszlai Dominik a Manchester United ellen is remekelt Fotó: AFP

A 90 perc alatt 39 passzából 35 sikeres volt, ami 90 százalékos pontosságot jelent. Három helyzetet alakított ki, hat párharcából pedig négyet megnyert. A Sofascore 7,5-re osztályozta a teljesítményét, amivel csapata ötödik legjobbja volt. Ebben a szezonban átlagosan 7,53-ra értékeli az oldal, csak Mohamed Szalah (8,40) és Luis Díaz (8,17) ért el ennél jobb átlagot.

Szoboszlai Dominik idén gólpasszokban jeleskedhet

A Manchester United ellen ő adta a gólpasszt Szalahnak, ezzel most már hivatalosan is van asszisztja idén a Premier League-ben. Az Ipswich ellen szintén ő készített elő az egyiptominak, ám mivel egy védő hozzáért az átadáshoz, ezt végül hivatalosan nem könyvelték el gólpassznak. Mindezek ellenére ebben a mutatóban kifejezetten jól kezdett Szoboszlai, hiszen még a felkészülési szezonban is volt asszisztja, akkor Díazt hozta kihagyhatatlan helyzetbe. A magyar középpályás még a 2019/20-as szezonban, a Salzburgnál ért el 14 gólpasszt a bajnokságban, ha viszont így termel idén Angliában, akkor elképzelhető, hogy rekordot csinál.

A klubfutball ezen a héten szünetel, ugyanis válogatott mérkőzések következnek. A magyar válogatott szeptember 7-én Németország, szeptember 10-én pedig Bosznia-Hercegovinával játszik a Nemzetek Ligájában. A Liverpool legközelebb szeptember 14-én, szombaton a Nottingham Forest ellen játszik.