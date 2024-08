Ezt a Szoboszlait várta mindenki, így változott meg Slottal a játéka

Szoboszlai Dominik a Liverpool idei második bajnokiját is végigjátszotta, amelyet az együttes 2-0-ra megnyert a Brentford ellen. Mohamed Szalah gólja előtt Szoboszlai szerzett labdát, a magyar középpályás ismét kulcsszerepet játszott egy liverpooli találatnál. Az új vezetőedző, Arne Slot eddig remekül aknázza ki a képességeit.

Szoboszlai Dominik újra önmaga lehet Arne Slot irányításával Fotó: NurPhoto via AFP

A Brentford ellen összesen 81-szer ért labdához, 64 passzából pedig 62 sikeres volt, ami 97 százalékos pontosságnak felel meg. Két helyzetet tudott kialakítani, a földön két párbajt nyert meg, a tizenhatoson belül pedig ötször ért labdához. Mindezek mellett a védekezése is rendben volt, hiszen ötször szerezte vissza a labdát.

Jürgen Klopp irányítása alatt nagyon ritka volt, hogy Szoboszlai a tizenhatoson belül jusson labdához. Tavaly leginkább Trent Alexander-Arnold és Szalah segítője volt a jobb oldalon, amíg a két szélső támadott, Szoboszlai a legtöbbször a mögöttük lévő területeket zárta le. Slot azonban jóval támadóbb szerepkörben alkalmazza, ezáltal jobban kihasználja a magyar középpályás képességeit, írja a thisisanfield.

Idén gyakran Szoboszlai az, aki befut Szalah mögé. A felkészülési szezonban ez rögtön működött is, a Betis ellen ugyanis pontosan egy ilyen bemozgás után talált be a 23 éves futballista. Slot azonban azt is megnézte, hogy milyen lenne Szoboszlai hátravontabb szerepkörben. Az Arsenal elleni barátságos mérkőzésen a védekezésre kellett fektetnie a hangsúlyt, amit szintén megoldott. Elképzelhető, hogy látjuk ilyen pozícióban is majd Szoboszlait tekintve, hogy a klub úgy néz ki, nem igazol belső középpályást a nyári átigazolási szezonban.

Azt hiszem, több támadómunkám van a labdával, de labda nélkül is meg kell tennem a dolgomat, ugyanúgy, mint az előző szezonban

– nyilatkozta még az Ipswich elleni összecsapást követően a magyar válogatott sztárja.

Szoboszlai Dominik rangadón bizonyíthat

A 23 éves futballista számára szeptember 1-én jöhet az idei első, éles rangadó, vasárnap délután, 17:00-től az ősi rivális Manchester United otthonába látogatnak. A manchesteri együttes egy győzelemmel és egy vereséggel rajtolt.