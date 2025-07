Szoboszlai Dominik helyzetben hibázott, de a mérkőzést zsebre tették

A Liverpool a Yokohama F. Marinos ellen lépett pályára Japánban, ahol 3-1-es győzelmet aratott. Bár Szoboszlai Dominik nagy helyzetben hibázott, a mérkőzés fordulópontját Florian Wirtz hozta el, aki megszerezte első gólját a Vörösök színeiben. „Egy gyors kontratámadás során Szalah és Jones játszott össze, a középre tett labdát pedig Wirtz sodorta a kapuba” – számolt be a Magyar Nemzet.

A Liverpool a Yokohama F. Marinos ellen lépett pályára Japánban Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A japánok Asahi Uenaka találatával még megszerezték a vezetést, de a Liverpool fiataljai fordítottak. Trey Nyoni akrobatikus mozdulattal juttatta be a labdát, majd a mindössze 16 éves Rio Ngumoha is betalált Andy Robertson indítása után. A találkozót a Diogo Jotára való megemlékezés is emlékezetessé tette: A stadion közönsége tapsviharral tisztelgett a tragikus autóbalesetben elhunyt játékos előtt.