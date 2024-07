„Hálás vagyok mindenért” – Szoboszlai Amerikában régi ismerősökkel találkozott

A spanyol Real Betis legyőzése (1-0) után az angol rivális Arsenal az Egyesült Államokban túrázó Liverpool következő ellenfele. A magyar idő szerint csütörtökre virradó éjjeli (1.30-tól) felkészülési meccset a philadelphiai Lincoln Financial Field amerikaifutball-stadionban (az NFL-es Philadelphia Eagles otthonában) rendezik. Előzőleg ugyan az Ágyúsok készültek a helyi „soccer” csapat, a Philadelphia Union pályáján, de Szoboszlai Dominik két régi ismerősével is találkozhatott Phillyben.

Szoboszlai Dominik válogatottbeli csapattársával és régi salzburgi mentorával is találkozik Philadelphiában Fotó: AFP

Az észak-amerikai profiligában (MLS) futballozó Gazdag Dániel – aki középpályás létére három év alatt már az Union gólrekordere lett – pár hete még az Európa-bajnokságon, a magyar válogatottban szerepelt együtt a csapatkapitány Szoboszlaival.

– Ő az első számú sztár Magyarországon. Lenyűgöző, hogy egy kis országból indulva olyan nagy klubban játszhat, mint a Liverpool – mondta Szobóról a honfitárs, aki természetesen a lelátón lesz az angol csapatok meccsén, így egy rövid találkozás erejéig újra összefut majd a két barát.

Szoboszlai Dominik viszontláthatja a mentorát

Az amerikai klub német sportigazgatójával, Ernst Tannerrel ellenben régebben találkozhatott a 23 éves magyar Liverpool-sztár. Az 57 éves szakember immár hat éve dolgozik az Unionnál (2022-ben az év sportigazgatójának is megválasztották a ligában), előtte viszont hat évig az osztrák Red Bull Salzburgnál vezette az utánpótlásképzést. Szoboszlai még csak 15 éves volt, amikor Tanner szerződtette őt, és már akkor megjósolta, hogy a magyar tehetségből európai klasszis válhat.

Ő volt az, aki elindított ezen az úton. Ezért továbbra is hálás vagyok neki mindenért

– mondta róla Szoboszlai Amerikában.

Tanner nagyra értékelte a kedves szavakat.

– Ez is visszaigazolja azt, amit tettünk. Ez is azt mutatja, hogy nagyon jó embereket választottunk ki, akik máig emlékeznek a mentoraikra. A mai világban már ritka az ilyen, de sokat jelent. Amikor megnéztük őt nálunk, egyszerűen hihetetlen volt. Egy kis helyi utánpótlásklubból jött a maga technikai adottságaival. De valószínűleg az elhivatottsága tette azzá a nagy játékossá, ami most – emlékezett most vissza Tanner a fiatal Szoboszlaira.