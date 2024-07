Marco Rossi felfedezettjét ünnepli Amerika, megelőzte Messit

Gazdag Dánielt választották a 28. játéknap legjobb játékosának a labdarúgók észak-amerikai profiligájában (MLS).

Gazdag Dániel három gólt lőtt a Nashville-nek / Fotó: Icon Sportswire

A 26-szoros magyar válogatott támadó középpályás a hétvégén szebbnél szebb gólokkal ért el mesterhármast a Nashville ellen (3-0). A csapata, a Philadelphia Union idén a korábbiaknál gyengébben teljesít: egy hosszú, 10 meccses nyeretlenségi sorozat után, most két győzelemmel is csak 10. a Keleti-főcsoportban. Így a korábbi alapszakaszgyőztes, nagydöntős gárdának tovább kell kapaszkodnia a rájátszásba jutásért. Ebben segített sokat Gazdag Dániel triplája. Rá idén sem lehet panasz, hiszen szezonbeli 14 góljával 4. a liga góllövőlistáján; ezzel a triplájával megelőzte például a világbajnok, 8-szoros aranylabdás Lionel Messit (Inter Miami, 12 gól) is.

Marco Rossi szövetségi kapitány egyik felfedezettje (már a Honvédban is évekig együtt dolgoztak) az egyetlen focista, aki az utóbbi három MLS-szezonban egyaránt volt a játéknap legjobbja. Három év alatt 110 ligameccsen 54, 139 tétmérkőzésen 65 gólnál jár.

Gazdag Dániel bízik a feltámadásban

Gazdag a kimagasló teljesítménye után elmondta: az egymás utáni két győzelem fordulópontot jelenthet a csapatnál, és újra versenyben vannak a rájátszásért.

Az Union legközelebb egy hónap múva, augusztus 25-én játszik MLS-meccset (a Columbus Crew ellen), addig az Észak- és Közép-Amerikai Ligakupában érdekelt; szombaton a Charlotte, 5-én pdig a mexikói Cruz Azul csapata ellen.

A Gazdag-tripla videóját a YouTube-on nézheted meg: