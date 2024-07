Anglia ismét kínlódott, de életben maradt az Eb-n

Anglia bejutott az Európa-bajnoki elődöntőbe, miután szombaton büntetőrúgásokkal verte Svájcot. A svájciak a 75. percben Breel Embolo góljával szerezték meg a vezetést, majd öt perccel később Anglia egyenlített, Bukayo Saka jobbról, 18 méterről a hosszú sarokba lőtt. Kilencven perc után 1-1-re álltak, és a kétszer 15 perces hosszabbítás sem hozott döntést.

Fotó: Koszticsák Szilárd

A büntetőket az angolok rúgták jobban, eddig valamennyi negyeddöntő hosszabbításba torkolt, és a francia-portugál csata után újabb 11-es párbajt láttunk.

Anglia megint kínlódott, ezúttal is hátrányból egyenlített, mint a nyolcaddöntőben Szlovákia ellen. A csoportkörben Szlovéniával (0-0) és Dániával (1-1) is döntetlent játszott, az utolsóként búcsúzó szerbeket pedig csupán 1-0-ra verte meg. Az angolok továbbra is adósak a jó játékkal, de már a legjobb négy között járnak.

Anglia a szerdai elődöntőben a Törökország-Hollandia mérkőzés győztesével találkozik. A másik ágon kedden Franciaország-Spanyolország elődöntőt rendeznek.