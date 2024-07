Váratlan fordulat következhet be Sallai ügyében: ezt mondja a menedzsere

A német sportsajtóban hetek óta kész tényként közlik, hogy Sallai Roland még ezen a nyáron klubot vált. Állítólag erről megállapodott a freiburgi vezetőkkel is, akik most utoljára remélhetnek érte jelentős bevételt.

Sallai (a német Rüdiger szorításában) volt a mieink legjobbja az Eb-n / Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

A Freiburg 27 éves magyar támadója válogatottunk legjobbjaként az Európa-bajnokságon is megmutatta, mit tud. Az ügyeit intéző Esterházy Mátyás – a többek között Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Bolla Bendegúz menedzselését is ellátó EM Sports Consulting vezetője – szerint is jó esélye nyílhat az újabb szintlépésre. Ugyanakkor a játékosügynök egy új lehetőséget sem zár ki Sallai jövőjével kapcsolatban: nevezetesen, hogy a 15 millió euróra (5,9 milliárd forint) taksált, 52-szeres válogatott focista egyelőre mégis maradhat Freiburgban. Ha valóban így alakulna, akkor a jövőre lejáró szerződése értelmében akár ingyen is távozhat a Bundesliga-középcsapattól.

– Egyelőre nagyon lassú még a piac, úgy látom, van még időnk.

Most Sallai Rolinak van arra a legnagyobb esélye az általunk képviselt játékosok közül, hogy egy nagyobbat ugorjon.

De egyéves szerződése van, úgyhogy a lehető legnyugodtabbak vagyunk, mert ha a végén az a döntés születik, hogy még egy évet marad, akkor is jó helyen van

– válaszolta Esterházy a műsorvezető Rónai Egon kérdésére az Index és az ATV közös Konkrétan-podcastjében.

A leginkább a Premier League-be vágyó Sallait az utóbbi egy évben is erős topligás csapatokkal (Sevilla. West Ham United, Lazio, Fiorentina) boronálták össze, de egyelőre nem talált magának új klubot. Az Eb-teljesítménye láttán ez könnyen összejöhet, ugyanakkor ügynöke szavaiból kiderül: kényelmes helyzetben van, nem kell elsietnie a döntést.

A 2018-as szerződtetése óta 161 tétmeccsen 27 góllal és 23 gólpasszal segítette a Freiburgot. Az előző két szezonban az Európa-liga csoportkörében is szerepelt a klubjával, tavaly éppen a West Ham elleni nyolcaddöntőig jutottak. Ő a sorozatban egy-egy gólt szerzett és előkészített az angol kérője ellen.