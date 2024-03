Szoboszlait követheti: Marco Rossi kulcsembere most eladhatja magát Angliába

Az SC Freiburg csütörtökön (21.00, tv: RTL3) hazai pályán kezdi a West Ham United elleni nyolcaddöntőjét az Európa-ligában. A kelet-londoniak hívei és skót edzője, David Moyes mégsem csak ellenfélként fogja árgus szemekkel figyelni a német csapatot erősítő Sallai Roland játékát, aki az őszi, szintén freiburgi csoportmeccsükön (1-2) már bevette a kapujukat. A 26 éves, 46-szoros magyar válogatott szélső ugyanis a Premier League 7. helyezettjének egyik kiszemeltje. Német sajtóértesülések szerint több angol élvonalbeli klub is megfigyelőt küld miatta az El-meccsre.

Sallai Roland a szíve szerint nyáron angol klubba igazolna, többen is figyelik

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Sallaiék számára figyelmeztető jel, hogy az A csoportot előttük megnyert West Ham ősszel oda-vissza legyőzte őket (1-2, 0-2). Légiósunknak ellenben nagyon jól megy az El-ben, az idei sorozatban 7 meccsen 4 gólt szerzett (szezonbeli összes, 27 Freiburg-tétmeccsén 8-at).

Ráadásul a szigetországiak a válogatottban is felfigyelhettek rá: a nemzeti csapatban szerzett 12 góljából 3-at az angol válogatottnak lőtt. Előbb 2021 októberében pontot ért a Wembley-stadionban értékesített tizenegyese a két csapat világbajnoki selejtezőjén (1-1), majd 2022 júniusában, Wolverhamptonban duplázott a mieink káprázatos 4-0-s diadalakor a Nemzetek Ligája halálcsoportjában.



Marco Rossi szövetségi kapitányunk a minap az olasz topcsapatok döntéshozói figyelmébe ajánlotta Sallait, mint Szoboszlai Dominik mellett a magyar válogatott másik legjobbját.

„Szoboszlai után ő a válogatottunk legnagyobb tehetsége: mindennél jobban ajánlom mindenkinek, mert bármelyik klubban játszhatna, még a topon is. Annyi minőség, gyorsaság, robbanékonyság van benne: mi mást kívánhatna az ember?! Eljött az ideje, hogy egy topklubban igazoljon, annyira jónak látom” – nyilatkozta hazájában Rossi, emlékeztetve honfitársait, hogy anno, még salzburgi tehetségként hiába ajánlgatta Szoboszlait, akiért most, Liverpool-sztárként már csak a nyálukat csorgathatják az olasz topcsapatok.

A több poszton hasznos támadó fiatalon játszott már egy évig az akkor Serie A-s Palermóban, az utóbbi években pedig többek között a Laziónál került szóba a szerződtetése. A nemrég a spanyol Sevillával is összeboronált Sallai szerződés 2025-ben jár le Freiburgban, ahol már hatodik éve szolgál – az angol sportsajtó szerint ugyanakkor nem akar hosszabbítani, így a németeknek is érdekükben áll nyáron eladni, mielőtt még ingyen távozna.