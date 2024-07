Ez volt Marco Rossi vágya? A válogatott edzője visszatért a Honvédhoz

Laczkó Zsolt lett a Honvéd NB III-ban szereplő tartalékcsapatának vezetőedzője. Az egykori 22-szeres válogatott középpályásból lett tréner emellett továbbra is marad Marco Rossi szövetségi kapitány stábjában.

Laczkó Zsolt a Honvédban még játékosa volt, a válogatottnál évek óta a segítője Marco Rossinak (Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport)

Laczkó a 2016/17-es szezonban még játékosként volt tagja Rossi bajnoki címet nyert Honvédjának. Lassan három éve szegődött a szövetségi kapitányi posztot 2018 óta betöltő olasz-magyar szakember segítőjéül, most pedig a Honvéd II edzőjeként is kipróbálja magát.

„A kettőt nem lehet összehasonlítani, hiszen ott a felnőttválogatottról, topjátékosokról van szó, de nagyon sokat lehet kamatoztatni az élményekből. Marco Rossitól, a játékosoktól, a szakmai stábtól is sokat tanultam az elmúlt három évben, biztosan tudok meríteni abból és olyan elemeket is beletenni a munkába, amelyekre a mi játékosainknak is szükségük van. Szóba került már, hogy miként készülnek a válogatott játékosok, beszélgetünk a profizmusról, mert nemcsak a futballról, a pályán kívüli életről is beszélünk, próbálom ezt is átadni nekik” – idézte a Honvéd honlapja Laczkót, aki korábban focizott idehaza például a Fradiban, a Debrecenben és a Vasasban, külföldön pedig légiósként az angol Leicester Cityben és az olasz Sampdoriában is.

A „másodállás” gondolatával egyébként nemrég maga Rossi is eljátszott. Áprilisban elmondta egy nápolyi interjújában, hogy ő is elképzelhetőnek tart egy olyan kettős szerepkört, amilyet honfitársa, Francesco Calzona töltött be tavasszal: amellett, hogy az Európa-bajnokságra vezette a szlovák válogatottat, az olasz élvonalbeli Napoli vezetőedzőjeként is dolgozott.

„Szerintem lehetséges a kettős szerepvállalás, de kétségeim vannak, ha olyan magas szintű bajnokságról van szó, mint amilyen az olasz. Néhány hónapig ezt is lehet csinálni, ahogy teszi ezt Calzona, de nem tovább. Ez a felállás sokkal inkább elképzelhető, ha egy válogatott mellett olyan klubcsapatot edzel, amely kevésbé versenyképes ligában szerepel” – mondta akkor Rossi, aki korábban nem titkolta: hiányzik neki a mindennapos munka egy klubcsapat élén.