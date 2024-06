Marco Rossi bevallotta, néhány dolgot megbánt az Eb-n

A magyar válogatott Svájctól és Németországtól kikapott, Skóciát legyőzte és a harmadik helyen végzett az A csoportban. Ez az eredmény azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy bekerüljünk a legjobb négy harmadik helyezett közé, így csapatunk a csoportmeccsek után búcsúzott az Eb-től. Marco Rossi szövetségi kapitány a válogatott főhadiszállásán tartott záró sajtótájékoztatóján elmondta, néhány dolgot megbánt, és kevés élvezetes pillanata volt a tornának.

Marco Rossi bevallotta, nem tudta élvezni az Eb-t Fotó: Mirkó István

"A portugálok veresége után nem beszéltem senkivel, csak a csapat szakmai stábjával, megosztottam néhány gondolatot az Eb-ről. Mindenki csalódott volt, mert sokat számolgattunk, és végül nem jutottunk tovább. Nehéz megemészteni, hogy nem sikerült. Nekem nehéz most a jövőre gondolnom rövid és hosszútávon, tiszta fejjel kell megtennem, mert most inkább stresszes vagyok. Rosszul kezdtünk Svájc ellen, sőt borzalmasan az első félidőben, mint kiderült, ez volt a kulcs. Németország ellen nem hiszem, hogy többet tudtunk volna tenni. Skócia ellen nyertünk. Bennünk volt a jobb teljesítmény, de mindenkinek meg kell értenie, ha nem kezded jól a tornát, utána minden bonyolulttá válik. Az első meccs a kulcskérdés. Meg kell próbálni nyerni, de a legfontosabb, hogy ne veszíts. Nekünk ez nem sikerült, de nem akarom kritizálni a játékosaimat. Voltak, akik nem a legjobb formában, legjobb állapotban érkeztek meg a tornára, és talán ez is közrejátszott abban, hogy végül nem jutottunk tovább. " - mondta Rossi, aki azt is elárulta, ezt az Eb-t nem tudta élvezni. - Nem tudtam élvezni ezt az Eb-t. Ha ki kellene emelnem valamit, hogy mit élveztem, talán azt a pillanatot mondanám, amikor a játékvezető lefújta a Skócia elleni meccset. A legutóbbi Eb-hez képest a mostani Eb sokkal stresszesseb volt, az előző kontinenstornát jobban élveztem. Sokat gondolkodtam azon, mit kellett volna másként csinálni. Akár a felkészülésben, akár a személyi döntésekben. De igazából csak a Svájc elleni meccsre tudok gondolni. Továbbra is tartom, hogy a legjobb játékosokat hívtuk meg a keretbe, sajnos, Loic Nego és Balogh Botond egyetlen meccsen sem léphetett pályára a sérülése miatt. Mindig lehet kritizálni, de onnan, ahonnan én látom a dolgokat, ha újrakezdhetném, sem tudnék sok mindent másként csinálni. Apró dolgokon igen, változtatnék, de ezek tényleg apró dolgok, nem befolytásolták volna a végeredményt."