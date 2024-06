Egy nap alatt két szomorú hírt kapott a Fradi, ki lesz így az edző?

Dejan Sztankovics a Paks ellen 2-0-ra elvesztett MOL Magyar Kupa döntő után nem sokkal bejelentette, hogy azonnali hatállyal otthagyja a Ferencváros kispadját és az orosz Szpartak Moszkvához kerül. A klubot ezzel meglehetősen nehéz helyzetbe állította, amely gőzerővel keresi az utódját.

Egy nap alatt két edzőről is kénytelen volt lemondani a Ferencváros Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Az elmúlt hetekben több, jó nevű edzőt is találtak, azonban úgy néz ki, hogy kettejükről egy nap leforgása alatt le kell mondaniuk. Az egyik kiszemelt a korábbi holland válogatott kiválóság, Phillip Cocu. A szakember 2013 nyarától öt éven keresztül volt a PSV Eindhoven vezetőedzője, ez idő alatt háromszor lett holland bajnok és egyszer kupagyőztes. Cocu aztán a Fenerbahce, a Derby County és a Vitesse vezetőedzője is volt. A Csakfoci értesülései szerint azonban hiába a Ferencváros érdeklődése, a holland mestert a PSV is hívja vissza, Cocu pedig vélhetően korábbi klubját választja. A PSV egy új pozícióban, átmenetet segítő trénerként próbálná ki, az első csapat és az utánpótlás-gárdák között ingázó tehetségekkel foglalkozna. A lehetőség tetszik a hollandnak, akiről vélhetően lecsúszik a Fradi.

Nem túl rózsás a helyzet Alessio Dionisi helyzetében sem. A Venezia és az Empoli korábbi trénere 2021 nyarától a Sassouolót irányította, amellyel egészen az idei szezonig nem szerepelt rosszul a Serie A-ban. Idén február végén menesztették, azóta nem talált magának klubot. A Fradi így jó pozícióban lenne nála, azonban az olasz tréner maradna országon belül. A befutó a Palermo lehet, amely az előző szezont a hatodik helyen zárta a másodosztályban, de a feljutási osztályozón nem sikerült kivívnia az olasz élvonalba kerülést. Az elmúlt években újra megerősödő, rózsaszín mezes együttes Dionisiben látja azt a pluszt, ami a Serie A-ba juttathatja vissza őket.

