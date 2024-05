Maradona utódát csábítja a Fradi

A Feyenoordnál a Liverpoolhoz, Szoboszlai Dominikék edzőjéül szegődött Arne Slot, az FTC-nél pedig a Szpartak Moszkvához távozott Dejan Sztankovics helyére szemelték ki Milos Milojevicset – értesült a svéd Aftonbladet.

Milos Milojevics 2022 októberében, a Groupama Arénában, amikor a Fradi 2-1-re legyőzte a Zvezdát / Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A 41 éves szerb labdarúgóedző 2022-ben már követte Sztankovicsot a Crvena zvezda kispadján, ahol dirigálta is csapatát a Fradi ellen: a 2022/23-as Európa-liga csoportkörében előbb 4-1-re lelépték a magyar bajnokot a belgrádiak, majd az Üllői úton 2-1-re kikaptak.

A Zvezdánál is nevelkedett Milojevics focista-pályafutása javát Izlandon töltötte, majd edzőként is ott dolgozott (Vikingur, Breidablik), illetve volt a svéd Mjällby, a Hammarby és a Malmö szakvezetője is. A belgrádi duplázása (bajnoki és kupagyőzelem) után, jelenleg az Egyesült Arab Emirátusokban ér el sikereket (az Elnök-kupa megnyerése után a tabella éllovasaként halad a bajnoki cím felé is) az Al-Vaszl élén.

Korábban olyan nagynevű elődöket foglalkoztattak a klubnál, mint például Diego Maradona (2012/13), Héctor Cúper (2013/14), Jorginho (2014) vagy éppen Gabriel Calderón (2014-16).

