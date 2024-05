„Mi sem értjük” – vészhelyzet a válogatottnál, meglepődött Marco Rossi elfelejtett védője

Miután a FourFourTwo a top 10-be rangsorolta az Európa-bajnokságra készülő szövetségi kapitányok között, Marco Rossi a keddi kerethirdetéssel még egy lapáttal rátett: a 24-es mezőnyből elsőként jelölte ki, mely labdarúgókra számíthat a június 14-én kezdődő kontinenstornán. A 26 kiválasztott (plusz 5 tartalék) listája csak kisebb-nagyobb meglepetéseket tartalmaz, olasz-magyar szövetségi kapitányunk javarészt a kipróbált játékosait hívta meg. Pedig különösen a belső védők között többen sérüléssel és/vagy játékhiánnyal küzdenek a klubcsapataikban.

Marco Rossinak a védők formába hozásával lehet a legtöbb gondja Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

– A keret összeállításánál a játékosok teljesítménye mellett minden más szempontot is mérlegeltünk, többet között azt is, hogy kik voltak részesei a 2023-as selejtezősorozatnak, melyen kivívtuk az Eb-részvételt. (...) Fiola Attila és Lang Ádám nemrégiben megsérültek, de folyamatosan kapcsolatban vagyunk velük, és úgy tudjuk, hamarosan egészségesek lesznek, ráadásul az Eb előtt két bő hetünk lesz meggyőződni a formájukról, és ha esetleg indokolt lesz, akkor tudunk még változtatni, hiszen vannak tartalékjátékosaink – idézte a kapitányt a szövetség honlapja.

Az eredmények szerencsére nyilvánvalóan Rossi válogatási elveit igazolják; a „Mister” és stábja az utóbbi években sok hasonló nehézségen úrrá lett. A helyzet mindenesetre aggasztó a védősorban.

Védőink játékpercei a márciusi válogatott meccsek óta: Balogh Botond (Parma, Serie B): 19 perc (2x becserélték, 3x kispadozott, 3x kimaradt) Botka Endre (FTC, NB I): 326 perc (4x kezdett, 4x kispadozott) Dárdai Márton (Hertha, 2. Bundesliga): 529 perc (5x kezdett, 1x kimaradt) Fiola Attila (Fehérvár): 450 perc (5x végig, május 1. óta sérült) Lang Ádám (Omonia): 0 (március 29. óta sérült) Orbán Willi (Leipzig): 630 perc (7x végig) Szalai Attila (Freiburg): 15 perc (1x becserélték, azóta 6-szor kispadozott)

A sérülésből lábadozók (Fiola és Lang) mellett aggodalomra ad okot az is, hogy a márciusi válogatott meccsekig alapembernek számító Balogh Botondot azóta csak kétszer cserélték be az olasz másodosztály bajnokcsapatába; Szalai Attilát csak egyszer a Freiburgba; a ferencvárosi Botka Endre pedig a lehetséges játékpercek felét sem töltötte a pályán a Fradi NB I-es meccsein.

Velük ellentétben ugyanakkor a tartalékok közé se került be például az a Szalai Gábor, aki januárban igazolt Kecskemétről a svájci élvonalbeli Lausanne-hoz. Egy sérülése kivételével rendszeresen kezdőjátékosa is a Szuperliga-csapatnak. A 23 éves védő ugyan még nem mutatkozhatott be a válogatottban, de Rossi tavaly nyár óta 9-ből 8 meccsre behívta a keretébe, ezért is hatott most meglepetésként a kihagyása az Eb-névsorból.

Tiszteletben tartjuk a szövetségi kapitány döntését, de sokakhoz hasonlóan igazából mi sem értjük. Az elmúlt időszakban mindig kerettag volt, szintet lépett, azon kevés belső védő közé tartozik, aki játszik és elégedettek vele – mégis kimaradt

– kommentálta megkeresésünkre Szalai Gábor kimaradását Paunoch Péter FIFA-licences játékosügynök, a focista ügyeit intéző Center Sport tulajdonosa.

