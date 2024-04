Szuper hírt kapott Marco Rossi: több válogatott focistája álma válhat valóra

Marco Rossi és a magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki keretébe pályázó futballisták számára is remek hírt közölt a L’Équipe. A francia sportlap értesülése szerint az európai szövetség (UEFA) Válogatott Tornák Bizottsága – hosszas vita után, kis többséggel – megszavazta, hogy a tervezett 23 helyett 26 fős csapatokat nevezhessenek a szövetségi kapitányok a németországi viadalra.

Szoboszlai (balra) és Nego helye biztos az Eb-keretben, de Rossi az eddiginél bővebb létszámban is gondolkodhat Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Pedig a testületet vezető francia focielnök, Philippe Diallo a szűkebb megoldást favorizálta, a válogatottját dirigáló Didier Déschamps álláspontja miatt. A hajdani világklasszis középpályással szemben, a létszámbővítés mellett lobbizott ellenben többek között a holland kapitány, Ronald Koeman, az angol szakvezető Gareth Southgate és az osztrákokat vezető Ralf Rangnick. A házigazda németek részéről Julian Nagelsmann kiegyezne a 23-as megoldással, de inkább egy pofonegyszerű, mindenki számára előnyös megoldást javasol.

– Az edzők is különböző álláspontot képviselnek ebben a témában.

Szerintem az lenne a legjobb döntés, ha bárki nevezhetne maximum 26 főt, de aki úgy dönt, vihet kevesebbet is

– mondta nemrég a Nationalelf vezére.

A napokban az UEFA végrehajtó-bizottsága mondja ki a döntő szót. Immár szinte biztosra vehető a változás, igaz, akár egy köztes megoldás (25 fős létszám) is kikerekedhet a vitából.

Rossinak persze mindenképpen nehéz döntéseket kell majd meghoznia, de mégis sokkal könnyebb lehet a dolga, ha a kerettagságra esélyesek közül két-három játékossal kevesebbet kéne otthon hagynia. Olasz-magyar szakvezetőnk a márciusi felkészülési meccsekre (1-0 Törökország és 2-0 Koszovó ellen) 25 játékost hívott be a Szoboszlai Dominik köré épülő csapatába.

Ráadásul Rossi már az első 2024-es kerethirdetésekor jelezte: az ezúttal kimaradók közül nyitva a kapu többek között Botka Endre és Fiola Attila előtt, mint ahogy a harmadik számú kapus posztjára is – Tóth mellett – eséllyel pályázik a paksi Szappanos Péter. Vagyis még a 26 fős létszám esetén is lesznek olyanok (pláne, ha a következő hetekben más is meggyőzi szövetségi kapitányunkat), akik jó eséllyel bízhattak az Eb-szereplésben, mégis hoppon maradnak.

Az Eb-keretek kihirdetésének határideje június 7., a torna egy héttel később kezdődik.

Az immár 14 meccs óta veretlen magyar válogatott addig még két felkészülési meccset játszik: június 4-én Írországban játszik, 8-án pedig Debrecenben, Izrael ellen tartja a főpróbát a Rossi-csapat.

A magyar válogatott Eb-programja: Június 15., Köln: Magyarország–Svájc Június 19., Stuttgart: Németország–Magyarország Június 23., Stuttgart: Skócia–Magyarország

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.