„Lehet, abba kell hagynod, előfordulhat, hogy sosem gyógyulsz meg” – szíven ütötte a valóság Marco Rossi emberét

Immár harmadik szezonját fejezte be a Bundesligában Schäfer András labdarúgó, aki nehéz szezonon van túl. Az Union Berlinnel az utolsó fordulóban érték el a bennmaradást, azok után, hogy ősszel még a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelhetett a klub. A főtáblán azonban nem kapott lehetőséget a magyar légiós, aki műtétje után lábadozott.

Schäfer 2022 júniusában igazolt Berlinben Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Tény, hogy a magyar válogatottban alapembernek számító középpályás jóval kevesebbet játszott annál, mint amennyire egészségesen képes lehetett volna. Fáradásos törés miatt kétszer is műtötték a lábát, emiatt 2022 szeptembere után csak idén márciusban léphetett pályára a válogatottban. Másfél évig nem is láthattuk a nemzeti csapatban, sőt, arra is volt esély, hogy soha többé nem szurkolhatunk neki. Schäfer most a Mandinernek beszélt arról, hogy szó volt arról, hogy 24 évesen abba kell hagynia a pályafutását.

Leginkább azért vagyok hálás a sorsnak, hogy még futballozhatok. Ugyanis nagy esély volt arra, hogy vége a karrieremnek.

- Amikor azt mondják neked huszonnégy évesen, lehet, hogy abba kell hagynod, előfordulhat, hogy sosem gyógyulsz meg, akkor szíven üt a valóság, és ezt nagyon nehéz feldolgozni, nemcsak így, fiatal emberként, de még a karrierje végén járó futballistának is. Én sajnos ebbe a helyzetbe kerültem, innen álltam fel

- mondta Schäfer, aki hozzátette, bízik benne, hogy a játékán nem látszódott a hosszú kihagyás.

Sokáig kellett a mankó Fotó: Illyés Tibor

Az Union végül az utolsó fordulóban vívta ki a tiszta bennmaradást, ettől függetlenül a játékosok nem úsztak a boldogságban a szezon után. Schäfer csak azt reméli, a nyári Európa-bajnokság után elégedett lehet.

- Folyamatosan fejlődünk, a mostani csapatunk nagyon erős, és ezt megmutatjuk ezen az Eb-n. Remélem, hogy minél kevesebb időm lesz a nyaralásra, mert ez azt jelentené, hogy sokáig harcban leszünk az Európa-bajnokságon

- mondta Schäfer, aki a 2021-es, részben budapesti rendezésű Eb-n is alapember volt már, sőt, a németek elleni meccsen gólt is szerzett.