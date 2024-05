Szuper hírt kapott Gulácsi és Orbán Willi: eldőlt, teljesülhet a legfőbb álmuk

Noha nem is játszott, mégis sorsdöntő fontosságú sikert ért el az RB Leipzig szerda éjjel: a Bajnokok Ligája hazai elődöntőjében a PSG-t 1-0-ra legyőző Dortmund sikerével eldőlt, hogy Gulácsi Péter és Orbán Willi német csapata ősszel főtáblás lesz az átalakított BL-sorozatban. A pontversenyben vezető olasz Serie A után a német Bundesligát is legalább 5 (sőt, ha a Dortmund nyeri a trófeát, és a bajnoki tabellán marad ötödik, akkor 6) csapat képviseli majd a 36-osra bővített mezőnyben. A lipcseiek pedig már biztosan a legjobb öt között végeznek.

Gulácsi és Orbán (jobbra): ha együtt marad végre a csapatuk, megcélozhatják a Bundesliga trónját Fotó: NurPhoto via AFP

Ez a sportértéken felül két okból is nagyon fontos az RB szempontjából. Egyrészt a vezetők máris elkezdhetnek tervezni, tárgyalni a BL-szereplés tudatában. Másrészt a korábbiaknál is magasabb várható bevételre számítva most először együtt tarthatják a csapatuk zömét. A magyar válogatott oszlopa, Orbán Willi szerint a Lipcsének idén azért nem volt esélye rövidke története első élvonalbeli bajnoki címére, mert tavaly elvesztette több sztárját, és újra kellett kezdeni a csapatépítést.

Az RB Leipzig legnagyobb távozói tavaly nyáron: Josko Gvardiol – Manchester City, 90 millió euró (35 milliárd forint) Szoboszlai Dominik – Liverpool, 70 millió euró (27 milliárd forint) Christopher Nkunku – Chelsea, 60 millió euró (23 milliárd forint) Konrad Laimer – Bayern München, szabadon igazolhatóként

Az összesen 240 millió eurós bevételből persze futotta Szoboszlai Dominikék minőségi pótlására, de Marco Rose csapatának játéka igazából csak tavaszra állt össze. Nem csoda, hogy most a vezetőedző és Orbán is hangsúlyozza: számukra a legfontosabb, hogy végre ne kelljen újrakezdeni a csapatépítést. Ha sikerül együtt tartaniuk a keret zömét, akkor versenybe szállhatnak a Bundesligs "salátástáljáért" a címvédő Bayer Leverkusennel és az előző 11 évben egyeduralkodó Bayern Münchennel.

– Azt várom, hogy a Bayernnél folytatódik egy folyamat: új edző, keretátalakítás – ezt nem lehet megoldani egyik napról a másikra. Továbbra is erős lesz a Bayern, de nem annyira, amennyire az utóbbi évtizedben. Hogy világ és őszinte legyek: mi az átalakulásunk miatt nem voltunk abban a helyzetben, hogy legfölül beleszóljunk a dolgokba, de eddig a legjobbat hoztuk ki a szituációból – célzott a lipcsei csapatkapitány, Orbán a Real Madrid elleni kiélezett BL-nyolcaddöntőre, illetve a rossz évkezdés ellenére az újabb bebiztosított BL-szereplés kiharcolására.

Orbán Willi megítélése szerint sokkal kedvezőbb kiindulópontról vághatnak majd neki a 2024/25-ös szezonnak.

– Ha a mostanihoz hasonlóan folytatjuk, az egy szuper bázis lesz. Biztos vagyok abban, hogy idén nem lesz nagy felfordulás. Nagyon bízom a vezetőinkben – mondta a 42-szeres magyar válogatott védő.

Pár napja a bajnok Leverkusen ügyvezetője is arról beszélt, hogy jövőre veszélyesebbnek jósolja az RB Leipziget, mint a Bayernt.

– Nekünk mindenképpen a favoritok között kell lennünk, hiszen tovább erősítjük a csapatot. Ugyanakkor azt hiszem, hogy jövőre nagyon erős lehet a Leipzig, ha megtartja a lejobbjait: Xavi Simonst, Dani Olmót és Lois Opendát. Mindenképp jó lesz a Bayern is, de ha választanom kéne a két rivális közül, azt mondanám, a lipcseiek lesznek a veszélyesebbek – mondta Fernando Carro.

Az RB Leipzig 2009-ben az ötödosztályban kezdte szereplését, 2016-tól már a Bundesliga élvonalában játszik. Azóta ötször végzett a topliga dobogóján, de – két Német Kupa- és egy Szuperkupa-győzelem mellett – az áhított német bajnoki címet még nem sikerült megnyernie.

Gulácsiék legközelebb pénteken (20.30, tv: Aréna4) a Hoffenheim vendégeként játszanak.

A Bundesliga élcsoportja 3 fordulóval a szezon vég előtt: 1. Leverkusen 81 pont (már bajnok), 2. Bayern 69, 3. Stuttgart 64, 4. Lipcse 62, 5. Dortmund 57.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.