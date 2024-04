„Lenyűgöző látni” – Magyar válogatott focistáról áradozott ellenfélként a Bundesliga-edző

Régi ismerős érkezett múlt szombaton Lipcsébe: a vendég Wolfsburg nemrég kinevezett vezetőedzője, Ralph Hasenhüttl, aki korábban emlékezetes sikereket ért el az RB Leipzig kispadján. Az osztrák futballszakember 2016-tól 2018-ig volt többek között Gulácsi Péter és Orbán Willi edzője, és különösen az első közös évükben alkottak nagyot: a másodosztályból frissen feljutott „újgazdag” csapatot a Bayern München mögötti 2. helyig és Bajnokok Ligája-indulásig vezette története első élvonalbeli Bundesliga-szezonjában.

Hasenhüttl (balra) és Orbán itt még 2016-ban pacsiztak a közös sikereikre Fotó: AFP

Mindennek tudatában nem csoda, hogy Hasenhüttlt ellenfélként is tapssal és szeretettel fogadták a lipcsei szurkolók, és a régi játékosai is szívélyesen üdvözölték. Jelenlegi csapata 3-0-s veresége ellenére az 56 éves edző is csupa jót mondott a közös múltról, külön kiemelve Orbán Willit.

– Különleges helyzet volt számomra a mai. Sokakkal találkoztam, akikkel együtt dolgoztam itt. Fantasztikus, ahogy azóta tovább fejlődött a klub, a csapat pedig még erősebb lett. Minden évben messzire jut a BL-ben és hihetetlen hírnevet szerzett magának Európában.

Sok játékosom itt van még, elég, ha csak Orbán Willire utalok. Lenyűgöző látni, micsoda játékos sülhet ki abból, ha valaki ezen a szinten állandó kihívásokkal néz szembe

– mondta Hasenhüttl olykor el is érzékenyülve.

Az edző elmondta, a lipcsei klubot a múltja egy fontos részének tekinti, ahol sokat kapott, ezért különleges helyet foglal el a szívében.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.