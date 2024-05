Akár Eb-t is nyerhetnének: itt van a kimaradók álomcsapata

Június 14-én a Németország-Skócia összecsapással indul el a labdarúgó Európa-bajnokság. A válogatottak szövetségi kapitányai már kihirdették a bő kereteiket, ám több sztárjátékos sérülés, illetve formahanyatlás miatt kimaradt a csapatokból. Az Origo összeszedte az otthonmaradók álomtizenegyét.

Thibaut Courtois hiába épült fel a sérüléséből, nem került be a belgák keretébe (Fotó: NurPhoto via AFP)

A kapuban Thibaut Courtois a legnagyobb meglepetés. A belga válogatott hálóőre majdnem a teljes szezont kihagyta sérülés miatt, ám májusban már négy bajnokin védeni tudott, a hírek szerint ő fog kezdeni a Bajnokok Ligája döntőjében. Domenico Tedesco azonban ennek ellenére úgy döntött, hogy nem viszi magával Németországba.

A védelemben két kulcsember sérülés, két futballista pedig szakmai okok miatt maradt ki a keretből. Lucas Hernandez elülső keresztszalag-szakadás miatt nem került be a franciák keretébe, az osztrákok legnagyobb sztárja, David Alaba pedig térdszalag problémák miatt hiányzik. Sergio Ramos hiába játszott 37 mérkőzésen a Sevillában és hiába az egyik legrutinosabb spanyol játékos, Luis de la Fuente szövetségi kapitányt ez sem hatotta meg. Mats Hummels egészen szenzációs formát mutat a Borussia Dortmunddal a Bajnokok Ligájában, Julian Nagelsmann viszont inkább a fiatalokat részesítené előnyben.

A németeknél volt még egy nagy kimaradó, a középpálya közepéről Leon Goretzka is hiányozni fog, aki szintén Nagelsmann személyes döntése miatt maradt ki. A spanyolok erre már egy ideje készültek, de biztossá vált, hogy a tavaly november súlyos sérülést szenvedő Gavi nem fog felépülni a torna kezdetére.

A széleken az angol világsztárok jártak pórul. Jadon Sancho még ősszel a Manchester Unitedben a tartalékokhoz lett száműzve, miután összeveszett Erik ten Hag vezetőedzővel. Tavasszal a Dortmunddal újra formába lendült, Gareth Southgate szövetségi kapitányt azonban így sem győzte meg. Hasonlóan kemény döntést hozott a 82-szeres válogatott Raheem Sterlinggel szemben, aki a Chelsea-vel igencsak visszafogott idényen van túl.

Sterlinghez hasonlóan egy másik angol támadó, Marcus Rashford is csak árnyéka volt önmagának. A Manchester United 26 éves csatára csupán nyolc találatig jutott 43 találkozón, egy átbulizott éjszaka után pedig kénytelen volt edzést is kihagyni. A címvédő olasz válogatottnál Ciro Immobile a legnagyobb hiányzó, ám a 34 éves támadó teljesítménye folyamatosan romlik. Tavaly még 12 gólig jutott a Lazióval a Serie A-ban, idén már egyre többször csak a kispadról figyelhette az eseményeket, és csupán hét gólt ért el a bajnokságban. Ez a kezdőtizenegy akár a végső Eb-győzelemre is esélyes lenne.