„Könyörgöm, ne kövesd a példámat!” – szívszorító tanácsot adott az alkoholista futballsztár

A Manchester United labdarúgója, Marcus Rashford a napokban azzal került a címlapokra, hogy 12 órán át tequilázott, hajnalban részegen feküdt le, kihagyta a másnapi edzést, és beteget jelentett. Csapata emiatt 650 000 fontra (280 millió forint), azaz kétheti bérének megfelelő pénzbírságra ítélte.

Marcus Rashford Fotó: AFP

Az angol válogatott korábbi botrányhőse, az alkoholizmussal küzdő Paul Gascoigne figyelmeztette Rashfordot, hogy ne járja be ugyanazt az utat, mint ő, aki nehezen birkózott meg a rivaldafénnyel. A Newcastle, a Tottenham, a Lazio és az Everton korábbi sztárja, az 56 éves Gazza, őszintén üzent a fiatal játékosnak.

„Nagyon kedvelem Marcus Rashfordot. Ő a kedvenc angol játékosom, de látszik rajta, hogy mostanában nincs jól. Azt mondanám neki, hogy ne kövesse el ugyanazokat a hibákat, mint én. Szüksége lehet a körülötte lévő játékosok, és a stáb segítségére. Néha a futballon kívül is vannak problémák. Rashford nagyszerű játékos, egy kiváló klubnál, a hazájáért játszik, és mégsem tűnik boldognak, a góljait sem ünnepli ugyanúgy. Lehangoltnak, letörtnek tűnik, mint ahogy én is az voltam a Lazióban. Nem könnyű a rivaldafényben lenni. Férfiként néha nehéz segítséget kérni, pedig néha a focistáknak is szükségük van rá. Marcus egy vagyont keres a világ egyik legnagyobb klubjánál, és mindenki azt hiszi, hogy nincs gondja semmire és semmivel. De az elvárás, és az ezzel járó nyomás nem könnyű” – idézte a Mirror Gazzát.

Gascoigne annak idején 40 ezer fontos büntetést kapott a Laziótól, miután az egyik edzés helyett inkább Disneylandbe vitte a családját.

„Megtanultam, hogy a tetteid következményeire is gondolj! Marcusnak is ezt kéne tennie. Ha valamire készülsz, például partizni, akkor azt mondanám Marcusnak, állj meg és gondolkodj: Mi van, ha ez kiderül? Mert reggel mindenki tudni fogja, hol voltál. Ez történik, ha ennyire híres vagy. Amikor megláttam, mi történt Marcusszal arra gondoltam: Amikor utoljára így ittam, az elvonón kötöttem ki” – fogalmazott Gascoigne.