RETRO RÁDIÓ

Mindenki némán figyelte, káromkodott a Fradi edzője az öltözőben

Robbie Keane érzelmes beszéddel méltatta játékosait a legutóbbi győzelem után. A Fradi edzője káromkodott is, majd jöhetett a jutalom.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 19:00
Bajnokok Ligája Qarabag Ludogorec

Óriási meccset nyert meg a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében a Ferencváros focicsapata. A zöld-fehérek az idegenbeli 0-0 után 3-0-ra verték itthon a bolgár Ludogorecet, s jöhet a playoff-kör az azeri Qarabag ellen.

fradi
Büszke volt a csapatra a Fradi edzője Fotó: Origo

A meccs elején a bolgárok lesnek tűnő találatot szereztek, szerencsére maradt a 
0-0, majd az első félidőben többször is veszélyeztettek vendégek. Robbie Keane vezetőedző szerint a szünetben változtak meg a dolgok, a második félidei teljesítmény nyűgözte le az ír szakembert. Igazi csapatként működött a Fradi, mondta Keane, aki – mint a videóból kiderült – két káromkodás között szerdára szabadnapot engedélyezett a keretnek.

Fradi: Puskás után Qarabag

A Fradira hétvégén bajnoki vár, szombaton a Puskás Akadémia lesz az ellenfél. Augusztus 19-én a Groupama Arénában 21 órakor jöhet a Qarabag elleni csata első felvonása.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu