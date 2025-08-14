Mindenki némán figyelte, káromkodott a Fradi edzője az öltözőben

Robbie Keane érzelmes beszéddel méltatta játékosait a legutóbbi győzelem után. A Fradi edzője káromkodott is, majd jöhetett a jutalom.
Óriási meccset nyert meg a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében a Ferencváros focicsapata. A zöld-fehérek az idegenbeli 0-0 után 3-0-ra verték itthon a bolgár Ludogorecet, s jöhet a playoff-kör az azeri Qarabag ellen.
A meccs elején a bolgárok lesnek tűnő találatot szereztek, szerencsére maradt a
0-0, majd az első félidőben többször is veszélyeztettek vendégek. Robbie Keane vezetőedző szerint a szünetben változtak meg a dolgok, a második félidei teljesítmény nyűgözte le az ír szakembert. Igazi csapatként működött a Fradi, mondta Keane, aki – mint a videóból kiderült – két káromkodás között szerdára szabadnapot engedélyezett a keretnek.
A Fradira hétvégén bajnoki vár, szombaton a Puskás Akadémia lesz az ellenfél. Augusztus 19-én a Groupama Arénában 21 órakor jöhet a Qarabag elleni csata első felvonása.
