Mindenki némán figyelte, káromkodott a Fradi edzője az öltözőben

Óriási meccset nyert meg a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében a Ferencváros focicsapata. A zöld-fehérek az idegenbeli 0-0 után 3-0-ra verték itthon a bolgár Ludogorecet, s jöhet a playoff-kör az azeri Qarabag ellen.

Büszke volt a csapatra a Fradi edzője Fotó: Origo

A meccs elején a bolgárok lesnek tűnő találatot szereztek, szerencsére maradt a 0-0

0-0, majd az első félidőben többször is veszélyeztettek vendégek. Robbie Keane vezetőedző szerint a szünetben változtak meg a dolgok, a második félidei teljesítmény nyűgözte le az ír szakembert. Igazi csapatként működött a Fradi, mondta Keane, aki – mint a videóból kiderült – két káromkodás között szerdára szabadnapot engedélyezett a keretnek.

Fradi: Puskás után Qarabag

A Fradira hétvégén bajnoki vár, szombaton a Puskás Akadémia lesz az ellenfél. Augusztus 19-én a Groupama Arénában 21 órakor jöhet a Qarabag elleni csata első felvonása.