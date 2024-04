Balhés és furcsa videók, Dárdai Pált egyre kevesebben értik

A szurkolói hozzászólásokat olvasva nem sült el jól Dárdai Pál kifakadása a Hertha Berlin szerdai sajtótájékoztatóján. A fővárosi focicsapat trénere, a klublegenda, aki tavaly harmadszor is elvállalta a vezetőedzői szerepet, dühösen hagyta faképnél az esemény résztvevőit. Még a kommunikációs munkatárs és a mellette ülő játékos, Fabian Reese sem tudta eldönteni, meglepődjön, vagy inkább pironkodjon a történteken.

Dárdaitól szerdán a Kicker újságírója szeretett volna kérdezni pénteki, Paderborn elleni meccsről. Dárdai azonban egy korábbi cikk miatt nem volt hajlandó érdemben válaszolni.

Azt írtad, hogy a Herthának nincsen koncepciója. Ameddig ezt így látod, addig nincs miről beszélnünk. Jöhet a következő kérdés, köszönöm

– mondta Dárdai, azt azonban ő se gondolta, hogy a Kicker munkatársa később újra szót kap. Ekkor állt fel Dárdai és hagyta ott a termet. A szurkolók is értetlenkedtek, többen azt írták, az edzőnek a feladata a jó viszony a médiával, és Dárdai a produkciójával a klubot károsította.

„Nem óvodában vagyunk, ez az ember olyan, mint egy kisgyerek” – ilyen és ehhez hasonló hozzászólások érkeztek.

Kicsi, kedves Pál

Dárdainak nem először volt furcsa, vagy éppen kínos, botrányos sajtótájékoztatója. 2021 nyarán a Bayern München győzte le 5-0-ra a Herthát, akkor kérdezték meg tőle, mennyire érzi veszélyben az állását. Válaszát azóta is „gyakran olvassák a fejére”, mondván egy sértett ember reakciója lehetett.

A Hertha valószínűleg régóta keres egy nagy edzőt. Pál kicsi edző, kedves edző, aki kisegít, ameddig kell. Ha ideérkezik egy nagy edző, akkor Pál rögtön visszatér az U16-os csapathoz, és csinálja tovább azt, amit korábban

– mondta akkor Dárdai, és igaza is lett, három hónap múlva kirúgták.

Vád a fiúk miatt

Dárdait többször is szembesítették azzal, hogy előfordulhat, hogy apaként több lehetőséget ad a Herthában nevelkedő fiainak, Palkónak, Mártonnak és Bencének. Ilyenkor általában úgy válaszolt, hogy tőlük is ugyanannyit követel, mint a többiektől. De többször is előfordult, hogy a szokásosnál ingerültebben reagált.

„Nem értem, miért térünk vissza mindig ehhez a témához. Százszor elmondtam, hogy itt az edzőjük vagyok és nem az édesapjuk. Ön mégis megint újra ezzel kezdi az interjút, ez nagyon nincsen rendben. Nem értem, miért provokálnak mindig ezzel!” – sorolta magából kikelve 2021-ben Dárdai.

Nyilvánosan alázta játékosát

Dárdai tavaly ősszel egy sajtótájékoztatón kíméletlenül őszintén beszélt egyik focistájától. Sokak szerint ezt privát, az öltözőn belül kellett volna lerendeznie.

„Én még ilyen lusta embert nem láttam az életemben. Örülhet, hogy eddig megbecsültük. Elég esélyt adtunk neki, de itt az idő, keressen magának egy csapatot, ahol játszhat” – mondta Dárdai Myziane Maolidáról, aki egyelőre kölcsönbe távozott csak, jelenleg Skóciában játszik.

