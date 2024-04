„Csodagyerek”: Szoboszlai riválisa lehet Dárdai fia

Néhány napja tartja magát a hír, hogy a legkomolyabb kérőjének számító Wolfsburgnál is magasabbra törhet Dárdai Bence: a Hertha-edző Dárdai Pál legkisebb fiát olyan sztárklubok figyelik, mint a Chelsea, a Manchester United és a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool. A 18 éves tehetségnek nyáron lejár a szerződése Berlinben, így leendő klubjának csak az U17-es Európa-bajnok támadó középpályással kell megegyeznie. Egy friss szigetországi cikkben posztja világklasszisához, Kevin De Bruynéhez hasonlítva mutatják be a „csodagyereket”.

Dárdai Bence tehetségére a Liverpoolnál is felfigyeltek – Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az átigazolási hírekre szakosodott Football Transfers szerint a Liverpool és a Chelsea már küldött megfigyelőket Dárdai Bence meccseire, aki árnyékékként és a középpálya „8-as pozíciójában” – vagyis éppen Szoboszlai posztján – képes a legjobb teljesítményre. A cikkben kiemelik továbbá, hogy edzőapja mellett mindkét bátyja (az immár egyaránt magyar válogatott Dárdai Márton és Dárdai Palkó) profi futballista, sőt néhai nagyapjuk, idősb Dárdai Pál is remek labdarúgó és edző volt.

A legifjabb Dárdai fiú ugyan még csak 8 meccsen játszott a német másodosztályú Herthában, de többről (és az U18-as világbajnoki címről) csak azért maradt le, mert tavaly októbertől február közepéig bokasérülésből lábadozott. A felépülése óta eddig csak a berliniek U19-es ificsapatában, a negyedosztályban szereplő tartalékoknál, illetve az U18-as német válogatottban kapott játéklehetőséget.

Dárdai Bence játékstílusát a Manchester City belga középpályásáéhoz, Kevin De Bruynééhez hasonlítja a szerző, mert mindkét lábával ügyesen bánik a labdával, kiválóan cselez, remekül passzol és lő, ráadásul jó a labdaszerzésben és a játékszervezésben is. Pontosan ezeket az erényeket szokták Szoboszlai javára is írni.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.