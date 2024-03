Dibusz nyíltan beszélt Gulácsiról, óriási a harc közöttük

Kiemelten fontos felkészülési időszak vár a magyar labdarúgó-válogatottra, júniusban ugyanis Szoboszlai Dominikék Európa-bajnokságon vesznek részt. Idén először Törökország (március 22.), majd Koszovó (március 26.) vár Marco Rossiékra a Puskás Arénában.

Dibusz Dénes nagyszerűen védett a magyar válogatottban, Gulácsi azonban újra játékba lendült Németországban – Fotó: AFP

A kapusposzton óriási a harc Dibusz Dénes és Gulácsi Péter között. Utóbbi még 2022 őszén sérült meg, ami miatt egy éven keresztül harcképtelen volt. Ebben az időszakban Dibusz védte a magyar válogatott kapuját, az Európa-bajnoki selejtezőkön pedig rendre remek teljesítménnyel rukkolt elő.

A Fradi kapusát nem érheti panasz, ráadásul klubcsapatában is folyamatosan játékban van. Gulácsi az elmúlt hetekben visszakerült az RB Leipzig kezdőjébe, és formája egyre közelebb van a sérülése előtti időszakához. Rossi egyelőre nem akar döntést hozni, mindkét hálóőrnek lehetőséget fog biztosítani a felkészülési időszakban. Dibusz kettőjükről beszélt.

„Ha Gulának nem változott volna meg a szerepe Lipcsében, akkor is biztos vagyok benne, hogy felváltva védtünk volna, vagy lehetőséget kapott volna ugyanúgy, ahogy az előző Európa-bajnokság előtt Bogdán Ádám, valamint én is védtem” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a kapusharcról Dibusz Dénes. – Ilyenkor nagyon fontos, hogy minél jobban játékban legyen az ember, legyenek közös mérkőzéspercek a csapattal, a védelemmel. Hónapokkal ezelőtt is úgy számoltam, hogy ez így lesz. Az Eb előtt a kapitány meghozza majd a döntését, de kellemes gond lehet számára, hogy Gula is visszatért a Lipcse kezdőjébe, és rendre jó teljesítményt nyújt. Az csak jó, ha minél több olyan játékos van a keretben, aki jó formában és önbizalommal telve érkezik meg a válogatotthoz.”

Gulácsi legutóbb 2022. szeptember 26-án, az Olaszország elleni Nemzetek Ligája összecsapáson őrizte a magyar válogatott kapuját.

