Pitiáner hátbatámadás, Dárdaiba beleszállt egy másik Hertha-legenda

Ez a kritika szíven ütheti Dárdai Pált: korábbi játékostársa, Axel Kruse mond róla hideget-meleget. Pedig az egykori Hertha-csatár – aki 1997-ben csapatkapitányként vezette vissza Dárdaiékat a Bundesliga élvonalába – az utóbbi években mindig dicsérte a magyar edzőt, most viszont csúnyán ellene fordult.

Dárdai Pált élesen kritizálta egy másik Hertha-legenda Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A labdarúgó-pályafutása után amerikai fociban is sikereket elért Kruse egy korábbi Union-játékossal, Christian Beeckkel vezet podcastot a német főváros futballjáról a régiós közszolgálati médiumban. Most kiverte nála a biztosítékot, hogy Dárdai azt merte mondani: a Kiel ellen azért veszítettek pontokat kétgólos előnyről (2-2), mert a pályára küldött cserejátékosai nem voltak a kezdőkkel azonos szintűek, és a Hertha játékoskerete egyelőre nem elég erős a feljutáshoz.

„Talán már megnézhetnénk, ki a hibás, amiért nem jutunk föl. Fogalmam sincs, nem tudom” – mondta Kruse a berlini Kurier szerint önelégült hangsúllyal.

A lap emlékeztet: a tavaly nyári csődközeli helyzet, a totális pénzhiány közepette rohamléptekben átformált csapat kialakítása után soha, egyetlen felelős vezető sem tartotta realitásnak a visszajutást a német topligába. Dárdait egyenesen irritálja, ha ez szóba kerül, ő mindig is amondó volt: a jelenlegi mindenképpen egy átmeneti év, és legkorábban a következő, vagy még inkább az azt követő szezonban várható el a Bundesligába jutás. Idén sokkal inkább az fenyegetett, hogy a megfiatalított, mintegy kéttucatnyi játékosától megszabadult Hertha a másodosztályban is a bennmaradásért küzd majd. Ehhez képest az ijesztő rajt (az első öt fordulóban négy vereség) után Dárdai „turbó tempóban” erős középcsapattá formálta a gárdát – Kruse számára azonban ez is kevés.

„Labdatartás helyett kontrázó csapat? Én ezt nem hiszem. Ha mindig csak az ellenfélre reagálsz és nem próbálsz aktív futballt játszani, akkor állandóan jönnek azok a szituációk, amikor valaki hibázik.

Ha az a filozófiánk, hogy beállunk hátra, elöl meg segítsen a jóisten, akkor elfogadom. De szerintem ez nem egy kontracsapat.

Fabian Reesében valóban van sebesség, de Ibo Maza szerintem nem kontrajátékos, mint ahogy határozottan nem az Haris Tabakovic sem. Őt egyenesen sajnáltam, amikor a Kiel ellen 50 métereket kellett sprintelnie. Ez a játékmód nem működik. Dárdai Palkó is túl lassú ahhoz, hogy kontrázzon” – kritizálta Dárdai Pál játékstílusát Kruse, noha a Kurier emlékeztet: a Kiel ellen éppen Maza, Dárdai Palkó és Tabakovic gyors ellenakciója eredményezte a második berlini gólt.

A magyar edző egykori csapattársa a dobogósok (St. Pauli, Kiel, Hamburg) domináns stílusát tartaná kívánatosnak a Herthánál is.

„Így nem tudsz feljutni a másodosztályból” – jelentette ki Kruse, ami egybecseng Dárdai véleményével, csak éppen előbbi az edzőt okolja érte, míg az edző szerint a klub jelen állapotában egyszerűen ez a realitás.

Azért különösen érdekes a hajdani csapattárs pálfordulása, mert nemrég még nem győzte agyondicsérni Dárdai Pált és az edzői munkáját. Az még hagyján, hogy 2015-ben, kezdő szakvezetőként sorolta az erényeit, de 2021-ben is kiállt mellette. A kulisszák mögött azonban összekülönböztek. A Kurier emlékeztet: Kruse annak a Fredi Bobicnak a jó barátja és munkatársa volt a Herthánál, aki 2021 novemberében a klub menedzserigazgatójaként kirúgta Dárdait. A magyar tréner csak azután térhetett vissza a kispadra, hogy a csőd közelbe jutott berliniek tavaly menesztették Krusét és Bobicot is, aki azóta is eurómilliókat követel magának a bíróságon.