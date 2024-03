Dárdai Pál sportszerű gesztusát csodálják a németek

Egy vereség fájdalmával ért föl, hogy a Hertha a 97. percben kapott tizenegyesgóllal, a videóbírók által megmásított játékvezetői ítélet miatt csak 2-2-re végzett az esélyesebb Kiel ellen a német Bundesliga másodosztályának 24. fordulójában. Pedig Dárdai Pál gárdája a 81. percig 2-0-ra vezetett a feljutásért küzdő vendégcsapat ellen. A magyar vezetőedző nagy csalódottságában is higgadt maradt, sőt! A többség szerint hibás döntés miatt született az egyenlítés, de Dárdai példát mutatott sportszerűségből.

Dárdai (balra) szerint Fabian Reesééknek 2-0 után ki kellett volna használniuk a kontralehetőségeiket Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Még a vitatott jelenet videófelvételének sokszori visszajátszásával is nehéz eldönteni, hogy a ráadásban vajon a Hertha-védő Linus Gechter vagy a Kiel-játékos Patrick Erras ért-e előbb a labdához, és rúgta meg utána az ellenfele lábát.

Entweder das geschieht aus der Dynamik heraus, weil die Flanke schon etwas schärfer war (Erras kann auch kein Fußball spielen) oder kriegt halt Schwung durch den Kick von Gechter.



Ich finde hier sieht man gut, dass er den Ball nie berührt:pic.twitter.com/6o8jnPsBVh — Nico (@ballferner10er) March 2, 2024

A német Sky Sport online szavazásán mindenesetre a többség amondó: a VAR-ítélettel szemben nem volt jogos a 2-2-t eredményező büntető.

Mi több, a korábbi neves FIFA-játékvezető, Manuel Gräfe egyenesen így nyilatkozott a történtekről:

„Hogy lenne ez tizenegyes?!”

A meccset vezető Bastian Dankert is továbbot intett, csakhogy a VAR-szobában ülő kollégái máshogy ítélték meg az esetet, és a monitoron visszanézve végül ő is beadta a derekát: büntetőt ítélt a Hertha ellen. A kritikák szerint már önmagában az is hiba, hogy a videóbíró közbeavatkozott, hiszen ezt csak nyilvánvaló, egyértelmű szabálytalanság esetén tehette volna meg, ilyen kétes szituációban Dankert döntésére kellett volna hagyatkozni.

Az újabb elvesztett pontokkal a Dárdai-csapat végképp lemondhat az álmokban talán még szerepelt feljutásról. Éppen a magyar edző nyilatkozatából ugyanakkor kitűnik: számára az álmodozásnál sokkal fontosabb két lábbal a földön állni, és keményen dolgozni, hogy az idei átmeneti év után, jövőre sikerülhessen visszajutni a Bundesliga élvonalába.

„2-0-nál be kellett volna lőnünk a harmadik és a negyedik gólunkat is. Volt vagy 20 lehetőségünk, ezekből gyilkosan le kellett volna zárnunk a meccset. De nem tettük. Nincs kifogás. A meccs után odamentem a játékvezetőhöz és gratuláltam neki. Jól fújt” – nyilatkozta Dárdai Pál, a legkevésbé sem ironikusan.

A feljutást jelentő 2. helyezettől 10 pontnyi távolságra, a középmezőnyben kapaszkodó Hertha legközelebb (jövő vasárnap 13.30-tól) az éllovas St. Pauli vendége lesz.