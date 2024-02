Itt a bizonyíték, szenzációsan igazolt télen a Fradi

Első idei bajnoki meccsét megnyerte a Ferencváros focicsapata. A zöld-fehérek 3-1-re nyertek Kisvárdán, ezzel ideiglenesen átvették a vezetést a tabellán. Ennél is nagyobb öröm, hogy kiderült, a télen igazolt játékosok azonnal hasznára tudnak válni a csapatnak. Habib Maiga rögtön a kezdőben kapott helyett, de Kenan Kodro és Edgar Szevikjan is bizonyíthatott csereként beállva. Náluk is jobban sült a bosnyák Stjepan Loncar visszatérése. A középpályás klubrekordért igazolt két és fél éve a Ferencvárosba, az utóbbi két évet azonban kölcsönben töltötte külföldön. Most góllal bizonyította be, érdemes lehet rá hosszabb távon számítani.

A mérkőzés után Dejan Sztankovics vezetőedző is arról beszélt, örült, hogy minőségileg erősödött a keret. Kitért a csatárokra, Varga Barnabásra, Kenan Kodróra, Szevikjanra és Alekszandar Pesicsre, merész kijelentést vállalt velük kapcsolatban.

„Örülök, hogy Loncar és Habib Maiga az elejétől kezdve a pályán volt, de boldog vagyok, hogy a sérülése után újra becserélhettem Varga Barnabást, valamint bemutatkozhatott Kenan Kodro és Edgar Szevikjan is. Habár három csatárról beszélünk, mindhárom játékos különböző stílust képvisel.

Eredményes szereplést várok tőlük, hiszen szükségünk is van sok gólra. Akár 50 gólt is szívesen látnék tőlük, hiszen ahhoz, hogy megnyerjük a kupát, a bajnokságot és helyt álljunk a nemzetközi porondon is, szükség lesz jó teljesítményekre.

A Fradi legközelebb kedden játszik bajnokit, odahaza az MTK lesz az ellenfél (20.00, M4 Sport)