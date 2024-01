Megáll az ész, Szoboszlait kitennék a Liverpool középpályájáról

"Hogy micsoda?"; "Mi van?!"; "Őrültségnek hangzik, de..." – kommentálja sűrűn a Tribuna.com azt a cikkét, amelyet egy Liverpool-szurkoló X-(Twitter-) hozzászólása ihletett. A Vörösök híve fölvetette, hogy Szoboszlai Dominikot érdemes lenne kipróbálni egy új poszton, belső védőként.

Van Dijk (balra) mellett, belső védőként is beválhatna Szoboszlai? / Fotó: AFP

Az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő egyiptomi Mohamed Szalah távollétében az már felmerült – talán Jürgen Klopp vezetőedző fejében is –, hogy Szoboszlait szélső támadóként vesse be, némileg hasonlóan a Lipcsében betöltött posztjához. A bekk pozíciója viszont első blikkre teljesen idegennek tűnik a támadó középpályásétól. Az ötletgazda és a cikk szerint ugyanakkor igenis lehet létjogosultsága a meredek felvetésnek.

Az érvek között említik, hogy a Liverpool egyik legtöbbre taksált futballistájának védőmunkája sokkal hasznosabb a hasonló poszton szereplő kollégáiénál. Gyakran éppen azért dicsérik Szoboszlai játékát, mert szükség esetén hátul serénykedik: rombol, szerel, labdát szerez. Elvileg támadó középpályás létére kifejezetten hasznos munkát végez akkor, ha az ellenfélnél van a labda, és teszi mindezt gyakorlatilag az egész pályát bejátszva.

Joel Matip súlyos sérülése és a szintén Lipcséből érkezett Ibrahima Konaté sérülékenysége miatt – folytatódik az érvelés – Szoboszlai esetenként megoldást jelenthetne a védősor közepén, Virgil van Dijk oldalán. Már csak azért is, mert a hátul megszerzett labdát ki dobhatná ügyesebben kontratámadásba, mint a kreatív összjátékban és a tért ölelő indításokban is mesteri magyar sztár? Középső védőként a párharcok és a légipárbajok sem jelentenének problémát Szoboszlainak, hiszen a magassága (186 cm) és a testfelépítése is alkalmassá teszi.

Így festene a Liverpool a védősorban Szoboszlaival: Alisson - Alexander-Arnold, Szoboszlai, Van Dijk, Robertson - Elliott, Endo, Mac Allister - Szalah, Núnez, Luis Díaz.

– A sportág történelmében nem ez lenne az első alkalom, hogy valaki középpályásból belső védő lesz – írta az ötletgazda, aki a korábbi Liverpool- majd Barcelona-sztár Javier Mascherano példáját említette.

Tegyük hozzá: többek között korábbi szövetségi kapitányunk, a 150-szeres német válogatottként világ- és Európa-bajnok Lothar Matthäus (1990 aranylabdása) is hasonló utat járt be a középpályáról a védelem tengelyébe.