Szoboszlai Dominikot rejtélyes nővel fotózták le, ki lehet a szőke szépség?

A kisebb sérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik két kupameccset hagy ki Angliában, de az Év sportolóinak gálaestjéről szerencsére nem kellett lemondania. A Liverpool labdarúgója volt a hétfői esemény főszereplője, ugyanis két kategóriában is nyert. 2020 után újra ő lett az év legjobb férfi sportolója, emellett az Eb-selejtezőket veretlenül záró nemzeti csapat nyerte a hagyományos csapatverseny kategóriáját.

Szoboszlai Dominik több kategóriában is nyert (Fotó: Hegedüs Róbert)

A válogatott csapatkapitánya a vörös szőnyegre egyedül érkezett, de a gálára szerettei is elkísérték. Ott volt édesanyja és édesapja, valamint menedzsere, Esterházy Mátyás is. Illetve feltűnt mellette egy szőke szépség is, aki szelfit készített a focistával. Az MSUSZ fotóját látva sokan kérdően néztek, ki lehet a hölgy Dominik mellett? Nos, erről is lerántjuk a leplet.

Fotó: msusz/Szatlo Gabor

A hölgy maga is sportoló, Tóthné Csapó Krisztina korábban versenyszerűen úszott, 14 magyar bajnoki címet szerzett. Közel volt ahhoz, hogy ott legyen a 2000-es olimpián, azonban egy sérülés derékba törte a karrierjét. Ezt követően 17 évig nem sportolt, férjhez ment, két gyermeke született. Később a lánya miatt ment le a konditerembe. Mivel nem akart tétlenül várakozni, ő is edzeni kezdett. Olyannyira belejött, hogy 37 évesen az INBA natural világbajnokság bikini-fitnesz kategóriájában aranyérmet nyert. Emellett a TV2 Mokka című műsorában van egy egészséges életmóddal foglalkozó rovata.