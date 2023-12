Kit érdekel? - Szoboszlai helyzetére reagált a Liverpool edzője

Először nem volt kezdő idei bajnokin a Liverpoolban Szoboszlai Dominik. A gárda magyar középpályását a Burnley otthonában pihentette Jürgen Klopp menedzser, aki a második félidőben küldte pályára a labdarúgót. Szoboszlai közel állt a gólhoz, azonban a kapu torkából "felszabadított". Emellett egy távolról leadott lövése kerülte el a kaput. A meccser végül Nunez és Jota találatával nyerte 2-0-ra a Liverpool, s átmenetileg vezeti is a gárda a tabellát.

Fotó: Jon Super

A mérkőzés után Jürgen Klopp elégedetten beszélt, de érintette a kihagyott helyzeteket és Szoboszlai lehetőségét is.

Tisztában vagyok vele, hogy olyan világot élünk, amelyben, ha elrontasz valamit, kihagysz egy helyzetet, azt az orrod alá dörgölik, de kit érdekel, már elmúlt. Pontot szereztünk, és megyünk tovább.

- Ma három pontot is gyűjtöttünk, mindet megérdemeltük. Könnyebbé is tehettük volna magunknak, de mióta itt vagyok Liverpoolban, sosem jártuk a könnyű utat, miért most kezdenénk el?

- idézi a Magyar Nemzet a német szakember szavait.

A Liverpool legközelebb mér jövőre, január 1-én játszik bajnokit. Az ellenfél hazai pályán a Newcastle lesz.