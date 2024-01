Olaszországból jött a hír Marco Rossiról: kiderült, melyik Premier League-csapat hívta

Marco Rossi iránt felkeltette az érdeklődést labdarúgó-válogatottunk egyre izmosabb szereplése, de az immár magyar állampolgársággal is rendelkező olasz edző két okból sem szerződik máshová. Egyrészt nem akarja itthagyni, amit eddig fölépített nemzeti csapatunknál, másrészt – ahogy azt Csányi Sándor MLSZ-elnök is hangsúlyozta – a szerződése is köti. Pedig még a világ legerősebb bajnokságában, az angol Premier League-ben is jutna neki kispad. Amit eddig csak sejthettünk és kikövetkeztethettünk, az most kiderült: a nagy múltú (kétszeres BEK-győztes) Nottingham Forest környékezte meg.

Olaszországból erősítették meg, hogy Marco Rossit a Nottingham hívta a világ legerősebb bajnokságába Fotó: Nemzeti Sport

Rossi kedden annak kapcsán nyilatkozott egy genovai hírportálnak, hogy a közeli kisváros, Spezia másodosztályú csapata szerződtette a Pisában ősszel sokat mellőzött Nagy Ádámot. Márpedig szövetségi kapitányunk nem csak a 28 éves középpályást ismeri jól a válogatottból, de a klubot is: a 2008/09-es szezonban kis híján feljuttatta a Spezia Calciót a harmadosztályba. Akkor a Serie D második helyéig vezette a csapatot, majd az elbukott osztályozó után állt tovább.

A cikket kommentáló Spezia-szurkolók mindenesetre még most, másfél évtized múltán is szeretettel és tisztelettel emlékeznek rá vissza. Az ilyenkor kötelezően felmerülő kérdés is felmerült, nevezetesen, hogy Rossi mikor tér haza egy olasz klub kispadjára. Mint mindig, most is cáfolta, hogy képben lenne számára a visszatérés.

Azt ellenben kiemelték róla, hogy kapott ajánlatokat a Premier League-ből. Konkrétan a Nottingham Forestet nevezték meg a kérőjeként. A Bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK – a Bajnokok Ligája elődje) 1979-ben és 1980-ban is megnyert, 1865-ben alapított angol futballklub csapata most, 22 forduló után újoncként 16. az angol topliga 20-as mezőnyében, ahová 23 év után jutott vissza tavaly. Karácsony előtt nevezték ki élére a portugál Nuno Espirito Santót a menesztett Steve Cooper helyére. Akkortájt még csak az összevágó dátumokból lehetett következtetni arra, hogy Rossi is a nottinghami edzőjelöltek között lehetett.