Eldőlt Marco Rossi jövője, az elnök szigorúan nyilatkozott a kapitányról

Időről időre arról számol be Marco Rossi, hogy edzőt kereső angol vagy éppen német topligás kluboknál merült fel a neve. A fociválogatott szövetségi kapitányának szerződése ugyan 2025 végéig érvényes, azonban jó pénzért persze ebből is kivásárolható. Akkor viszont kereshetünk Szoboszlai Dominikék mellé új vezért. Csányi Sándor MLSZ-elnök most tiszta vizet öntött a pohárba.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Csányi az M4 Sportnak adott interjút a magyar futball aktuális kérdéséiről, ebben tért ki Rossi jövőjére is.

Marco Rossinak 2026. január 1-jéig szól a szerződése, tehát a Nemzetek Ligájában és a világbajnoki selejtezőkön biztos, hogy Marco Rossi vezeti a csapatot. Olyan a szerződése, hogy el se tud menni, ha szeretne, akkor sem

– mondta az MLSZ elnöke.

Az olasz szakember vezetésével a nemzeti csapat tavaly 1985 után először jutott ki egyenes ágon egy nagy tornára, miután veretlenül végzett Európa-bajnoki selejtezőcsoportja élén. Nyáron pedig már egymás után a harmadik Eb-jén szerepelhet a válogatott, amelyet rengeteg szurkoló szeretne Németországban buzdítani.

Csányi az Európa-bajnoksággal kapcsolatban kitért arra is, hogyan juthatnak a drukkerek belépőkhöz. Ő is megerősítette, óriási a túljelentkezés, de meccsenként csak 10 ezer belépőt kapnak egyes országok.

„A 400-500 ezer jegyigénylés nyilván nem ugyanennyi embert takar, hiszen többen két-három címen jelentkeztek be jegyekért az én ismerőseim közül is. Másrészt pedig 200 ezer tagja van az MLSZ Szurkolói Klubjának, tehát valószínű, hogy a zömét a jelentkezőknek ők tették ki. A másik, hogy 10 ezer jegy volt összesen, amit ki tudunk sorsolni, ki tudtuk volna más feltételekkel is, de úgy gondoltunk, hogy figyelembe véve az előbb mondott arányokat ez egy korrekt megoldás, és nem tettünk különbséget.”