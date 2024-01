Edzője leplezte le Szoboszlai Dominikot: a focista sztárallűrjeiről beszélt

Exkluzív interjút adott Olaszországban a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. Szakvezetőnk többek között beszélt a nyári, németországi Európa-bajnokságra sorsolt ellenfeleinkről, a tornán érdekelt olasz kollégáiról, a legendás magyar Aranycsapat ma már kevésbé nyomasztó emlékéről, és természetesen a selejtezőkben csoportelsőként végzett, 12 meccs óta veretlen válogatottjáról.

Mióta Szoboszlai Dominik a csapatkapitány, veretlen Marco Rossi szövetségi kapitány válogatottja Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

Rossi elárulta, hogy a szlovákokat Eb-re vezető honfitársa, Francesco Calzona a kinevezése után kikérte a tanácsait; a törököket felkészítő Vincenzo Montellával már meg is beszéltek Budapestre egy tavaszi felkészülési meccset; a Luciano Spalletti dirigálta olasz válogatottat ellenben a mieink továbbjutása esetén is elkerülné. Eddig utoljára, 2022 szeptemberében mégiscsak Olaszországnak sikerült legyőznie a Rossi-csapatot…

– Inkább nem keresztezném újra az olaszok útját – ismerte el a Diretta.it-nek az olasz-magyar edző, aki a Portugáliával, Franciaországgal és Németországgal teljes 2021-es halálcsoporthoz képest így értékelte a 2024-es Eb-riválisokat:

– Papíron most egyszerűbb a dolgunk, de így is lesznek buktatók. Először is Németország a házigazda, lesz ideje felkészülni a tornára, Julian Nagelsmann személyében egy kiváló edzővel. Svájc mindig erős a nagy eseményeken, szilárd gerincre épülő csapat. Skócia pedig meglepetést okozhat, olyan remek játékosokkal, mint McTominay (Scott McTominay – Manchester United – a szerző) és Robertson (Andrew Robertson – Liverpool), ráadásul nagyon fizikális csapat. Szeretnénk a magunk fegyvereivel felvenni a harcot minden ellenfelünkkel.

Saját focistáira áttérve Marco Rossi a csapategységről, illetve Szoboszlairól beszélt.

– Szoboszlai Dominik a mi 10-esünk és a gyémántunk. Van további hét-nyolc olyan játékosunk, akik a Bundesligában vagy szintén magas szinten játszanak.

De a csapatomban senkinek, főleg Szoboszlainak nincsenek sztárallűrjei.

Mindannyian a csapatérdeket szolgálják, mert megértették, hogy a legnagyobb erőnk a csapategység – mondta Rossi.

Az 1950-es évek világhírű Aranycsapatával történő örök összehasonlításról, annak terhéről is faggatták szövetségi kapitányunkat, akinél jobban kevés olasz van tisztában Puskás Ferencék örökségével.

– Most már nem érzem úgy, hogy ez terhet jelent számunkra, különösen mostanában nem. És nem mintha a dicsőség azon szintjén éreznénk magunkat, hanem egyszerűen azért, mert sikerült visszaállítani magunk mellé a futballrajongókat. Visszahoztuk Magyarországra a lelkesedést, és ez egy nagy örökség, amit átadunk majd az utánunk érkezőknek – mondta Marco Rossi.