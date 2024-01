Shakira már a múlt: brazil modellel randizgat Hamilton

Lewis Hamilton 2015 óta nem igazán sikeres a szerelemben. A hétszeres Forma–1-es világbajnok még 2007-ben ismerkedett meg a világhírű énekesnővel, Nicole Scherzingerrel, többek között vele ünnepelte a 2008-as első vb-elsőségét. Kapcsolatuk azonban meglehetősen hullámzó volt, az igazi se veled, se nélküled viszonynak végül 2015-ben lett vége. Hamilton a tavalyi szezonban egy másik világsztárral, Shakirával randizgatott, szeptember elején azonban vége lett a viszonynak.

eu confesso, eu tenho inveja da juliana nalu.. o hamilton simplesmente em trancoso c ela pic.twitter.com/BKGLv04LT9 — keth (@feelsbieberhode) December 31, 2023

Most viszont úgy néz ki, hogy Hamiltonra újra rátalálhatott a szerelem. A 38 éves versenyző a szilvesztert Brazíliában töltötte, ahol egy modellel, Juliana Nalúval mutatkozott együtt, szúrta ki az Origo. Sokan felfedezni vélték több helyen is, hogy a páros kézen fogva sétálgatott Trancosóban. A 25 éves Juliana egyre felkapottabbá válik a modellszakmában, Instagram-oldalát 940 ezer ember követi. A brazil szépség korábban már feltűnt a világhírű rapper-producer Kanye West és az amerikai DJ, Diplo mellett is.

A kommentek közül többen megjegyezték, hogy Hamilton nagyon szeretne már egy brazil barátnőt találni. Az élcelődés tárgya, hogy a hétszeres világbajnok rendkívül kötődik a dél-amerikai országhoz olyannyira, hogy 2022 novemberében tiszteletbeli brazil állampolgár lett.