„Folytatjuk!” – Nagy bejelentést tett a magyar sportoló világsztár szerelme

Hónapokig tartó hosszú huzavona után dőlt el, marad a Ferencváros női kézilabdacsapatában a gárda német sztárja. A válogatott Emily Bölk – másik hat játékossal együtt – hosszabbított a tavaly BL-döntőt játszó zöld-fehér klubbal.

Fotó: Domotor Csaba

Bölknek nyáron járt volna le a szerződése, ezt hosszabbította most meg további két évvel.

Folytatjuk! Büszkén jelentem be, hogy maradok a Fradiban. Óriási büszkeség számomra, hogy ebben a csapatban játszhatok ilyen közönség előtt

– írta Bölk a közösségi oldalán.

Bölk döntésében szerepet játszhatott a szerelem is. A kézilabdázó az év elején Instagram-oldalán ismerte el, hogy egy párt alkot Vogel Simon vízilabdázóval. A hosszabbítással tőle sem kell elszakadnia. Vogel Simon is ezer szállal kötődik a Ferencvároshoz, testvére, Soma jelenleg is az FTC, valamint magyar válogatott világ- és Európa-bajnok kapusa.

A Fradi hétfőn jelentette be, hogy a tárgyalások után hosszabbított Klujber Katrin, Márton Gréta, Tomori Zsuzsanna, Andrea Lekics, Angela Malestein, Dragana Cvijics és Emily Bölk is. Az év végén négy minőségi légiós érkezéséről számolt be Kubatov Gábor klubelnök. Az olimpiai bajnok Darja Dmitrijeva, az egyaránt világbajnok Laura Glauser és Orlane Kanor, valamint Valerija Maszlova nyártól erősíti a klubot.