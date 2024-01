Botrányt okozott külföldön a Fradinak sem kellő hisztis csatár

Tavaly nyáron alaposan felforgatta a keretét a Ferencváros, tíz új futballista érkezett, így borítékolható volt, hogy lesznek távozók is a 34-szeres magyar bajnoknál. A klub végül 15 játékostól köszönt el (ebből hárman kölcsönbe kerültek), hárman közülük meglehetősen problémás múlttal rendelkeztek. Megnéztük, hogyan teljesítenek új környezetükben a hisztiző ex-Fradisok.

Ryan Mmaee egyelőre nem brillírozik Angliában Fotó: Árvai Károly

A legtöbb ellenszenvet Ryan Mmaee váltotta ki a Fradi szurkolóiból. A 2021 nyarán a ciprusi AEL Limasszoltól érkezett támadó az első évében nagyszerűen futballozott, 21 bajnokin 13 gólt ért el, azonban a szezon végére kidőlt egy komolyabb sérülés miatt. A visszatérése után pedig ugyan lett egy 12 gólos idénye, a munkamorálja sokat romlott, balhézott a szurkolókkal, összeveszett a marokkói szövetségi kapitánnyal, Valíd Regraguival, aki kihagyta a 2022-es katari világbajnokság keretéből.

A Ferencváros a nyáron négymillió euróért (1,5 milliárd forint) eladta az angol másodosztályban szereplő Stoke Cityhez. Az angol klub már tavaly is küszködött azzal, hogy nem volt egy igazán gólerős középcsatáruk. Mmaee ugyan a centerek közül vezeti a házi góllövőlistát, ám igazán nagy büszkeség így sem töltheti el, ugyanis 17 bajnoki alatt háromszor villant, emellett két gólpassza van. A 26 éves futballista az elmúlt hetekben bebiztosította a helyét a kezdőcsapatban, ám 6,7-es átlagértékelése nem számít kifejezetten jónak, de nem is pocsék mutató. A Stoke City mindössze a 19. helyen áll a 24 csapatos Championshipben, lőtt gólok terén pedig kifejezetten rosszul teljesít, 26 bajnoki alatt mindössze 25-ször találtak be Mmaee-ék.

Fortune Bassey szintén nem büszkélkedhet a góljainak a számával. A nigériai középcsatár még a 2021-es őszi szezonban ért el kilenc találatot a cseh élvonalban, ami miatt 2022 telén a Fradi 1,5 millió eurót (560 millió forint) sem sajnált érte. Azóta viszont teljesen elvesztette a fonalat, a zöld-fehér mezes együttes tavaly nyáron már a harmadik alkalommal adta kölcsönbe, hátha visszatalál a formájához, de mind hiába.

Jelenleg az izraeli Hapoel Petah Tikvában játszik, ahol a legutóbbi, Bnei Sakhnin elleni bajnokin felhívta magára a figyelmet, ám nem a játéka miatt. A 25 éves játékosnak egész egyszerűen nem volt kedve bemelegíteni a találkozó előtt, és csak sokszori felszólítás után volt hajlandó felkészülni az összecsapásra (érdekesség, hogy ennek ellenére 70 percet kezdőként így is játszott). A sports.walla.co.il azt írja, hogy a vezetőség rendkívül megharagudott rá emiatt, így pénzbüntetésre számíthat a nigériai center. Sok mindent elárul, hogy a Fradiba igazolása óta Bassey négy különböző csapatban, 50 bajnokin, 2279 játékperc alatt négy gólt és két gólpasszt szerzett.

Carlos Auzqui az imént említett Basseyhez hasonlóan 2021 őszén volt élete formájában, 2022 februárjában az argentin élvonalból érkezett 800 ezer euróért (300 millió forint) az Üllői útra. Tartósan nem tudta beverekedni magát a kezdőcsapatba, 2022 októberében már arról beszélt, hogy bár nem érzi magát rosszul Budapesten, de szeretne visszatérni Argentínába. 2023 februárjában a Kisvárda elleni bajnokin az akkori vezetőedző, Sztanyiszlav Csercseszov a 60. percben becserélte, de nem volt elégedett a játékával, ezért 16 perccel később már le is kapta a pályáról. Egy héttel később Budapest XI. kerületében, a Kosztolányi Dezső téren autójával felhajtott egy járdára, kidöntött egy közlekedési táblát, valamint egy betonoszlopot is. Hamar kiderült, hogy ittas vezetés történt, a helyszínen elvégzett szondáztatás komoly mennyiségű alkohol jelenlétét mutatta ki.

Auzqui tavaly nyáron visszatérhetett Argentínába, a San Lorenzo tartott igényt a szolgálataira, ám nyolc kupatalálkozón mindössze 200 perc jutott neki, egyszer volt a kezdőcsapat tagja (akkor is lehozták a félidőben), gólt és gólpasszt sem ért el. Értékét ma már csupán 350 ezer euróra (130 millió forint) becsüli a Transfermarkt.