Áll a bál Rossi ellenfelénél, nagytakarítást tartott a Fradi

A magyar labdarúgó-válogatott és Marco Rossi előnyére válhat, hogy az Európa-bajnoki selejtezős Szerbia első számú támadója, Alekszander Mitrovics óriási balhét csinált Angliában. A szerb csatár a Fulham játékosa, de a nyáron a szaúdi al-Hilal megkereste és mesés ajánlatot tett neki, amit el is fogadott. Az angol klub viszont nem akarta elengedni gólgyárosát és kétszer is visszadobta a szaúdi szerződést, amire Mitrovics olyannyira megsértődött, hogy kijelentette, többet nem játszik az együttesnél. Szavát eddig tartja is, sem a Brentford, sem az Aston Villa felkészülési találkozón nem volt a keret tagja a 28 éves csatár.

Alekszander Mitrovics halálosan megsértődött a klubjára, amiért meghiúsították az átigazolását Fotó: AFP

A Shamrock Rovers ellen újra a régi formáját mutató Ferencváros játékosainak létszáma igencsak magasra emelkedett, miután a nyáron 10 új igazolás is érkezett az Üllői útra. A klubvezetés nemrég két támadójától is megvált, Fortune Bassey kölcsönben az izraeli Hapoel Petah-Tikvához került, Roko Baturinát pedig a portugál élvonalbeli Gil Vicente szerződtette, utóbbit végleges transzferrel. Mellettük azonban ezen a héten újabb futballisták hagyták el Magyarországot, Xavier Mercier visszatért a belga élvonalba és az újonc RWDM futballistája lett, Carlos Auzqui pedig Argentínába utazott, és a San Lorenzóhoz szerződött.

Ha már pedig Shamrock Rovers, az ír vezetőedzőről, Stephen Bradley-ről szomorú hírek kerültek ki. Csapata hullámvölgyben van, az Ír Kupában már az első fordulóban kiesett, ami legutóbb öt évvel ezelőtt fordult elő a klubbal. A magánéletben pedig szintén válságos időszakot él, egy éve, a Groupama Arénában derült ki, hogy fia, Josh rákbetegségben szenved. Sajnos a kilencéves fiú állapota azóta sem javult. Bradley mester akkor úgy gondolta, Josh állapota miatt felmondja állását, de a neje, Emma rábeszélte arra, hogy maradjon.