Ittasan karambolozott a Fradi játékosa, ez lesz a büntetése

Legszívesebben elfelejtené az elmúlt szombatokat Carlos Auzqui, a Ferencváros labdarúgója. A játékos egy hete Kisvárdán szerepelt le annyira, hogy még az edzője is kiosztotta, ezen a hétvégén ittasan vezetett és törte össze autóját. Fontos kiemelni, a csatár balesete nem végződött tragédiával, személyi sérülés sem történt – számolt be a Bors.

Mint írja a lap, a csatár szombat éjszaka a Kecskemét elleni meccs után – melyre nem nevezték be – a Kosztolányi Dezső téren felhajtott a járdára, és kidöntött egy közlekedési táblát, valamint egy betonoszlopot is. Később kiderült, hogy a 31 éves játékos ittas volt a balesetnél.

A klub közleményében utalt rá, Auzqui-t megviselték az elmúlt napok.



Carlos Auzqui nehezen tudott napirendre térni a Kisvárdán történtek és a keretből való kikerülés felett. A játékos a baleset után súlyos pénzbüntetést fog kapni a Ferencvároshoz méltatlan viselkedése miatt

– közölték.



A játékos egy hete Kisvárdán csereként állt be, ugyanakkor negyedóra múlva le is kapta őt Sztanyiszlav Csercseszov. Sőt, az orosz mester – akivel a levonuló játékos nem fogott kezet – negatív példaként ki is emelte őt a lefújás után.

Én is készülök meccsről meccsre, a játékostól is elvárom, ha beáll, akkor teljesítsen. Ha valakit beállítok a 60. percben, annak segítségünkre kell lennie, ha ez nincs, akkor jön a következő ember. A Ferencvárosról beszélünk, ezt a klubot tisztelni kell!

– fakadt ki akkor Csercseszov.



Auzqui ezek után nem került be a Kecskemét elleni keretbe, majd órákkal a találkozó után történt meg a baleset. A Bors úgy tudja, hogy a játékost megbünteti a klubja, ennek mértéke még nem ismert.



Mucha József, a Fradi egykori hatszoros válogatott futballistája és korábbi edzője a következőt mondta az esetről:

Amit az argentin légiós csinált, az felelőtlenség. Ilyet egy ismert klub alkalmazottja nem tehet, bár kíváncsi lennék arra, hogy mi volt cselekedetének mozgatórugója.