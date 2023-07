Nagyot nyert a Fradi a fekete bárány elpasszolásával

A Ferencváros péntek este jelentette be hivatalos oldalán, hogy távozik a csapattól Ryan Mmaee, aki két évig volt a zöld-fehérek játékosa. Ezalatt 73 meccsen 32 gólt szerzett. Mmaee az angol másodosztályban, a Championshipben feljutásért küzdő Stoke Cityhez igazolt, a hírek szerint kétmillió euróért, ami bónuszokkal együtt, akár meg is duplázódhat – számolt be az NB1.hu.

Fotó: Magyar Nemzet

A portál úgy tudja, hogy a Ferencváros nehéz helyzet elé állította a tárgyalások során a 25 éves marokkóit. Eredetileg ugyanis úgy volt, hogy amennyiben az FTC értékesíti egy másik klubnak a támadó játékjogát, abból öt százalék Mmaee markát üti. Csakhogy a Stoke egyfajta nyomást helyezett kiszemeltjére azzal, hogy gyors döntést akart, a Fradi pedig (a klubon is múlt a tárgyalás eredményessége) ezt kihasználva elérte, hogy Ryan Mmaee lemondjon erről a nem csekély összegről. A Ferencváros vezetői így szereztek viszonylag gyorsan százezer eurót, közel negyvenmillió forintot, és talán még a szurkolóik többségét is kiszolgálták azzal, hogy elbúcsúztak az utóbbi időben nem túl népszerű játékostól, akinek eladásával egyébként a Fradi – az NB1.hu értesülése szerint – bombaüzletet csinált, hiszen két éve néhány százezer euróért vásárolta meg, most pedig milliókért tudta értékesíteni.