Totális csőd Barcelonában, kirúghatják a legendás edzőt

Nagy a baj a Barcelona focicsapatánál. Még csak január van, de már most úgy tűnik, hogy a gárda egyetlen trófeát sem nyer az idei szezonban. A katalánok másfél hete 4-1-re kikaptak a Real Madridtól a Szuperkupa fináléjában, szerda este pedig a Bilbao a Spanyol Kupából ütötte ki őket hosszabbítás után 4-2-re. A bajnokságban nyolcpontos hátrányban vannak az éllovas Girona mögött, de a második Real Madrid is héttel előzi meg őket. Ha trófeát akarnak nyerni, akkor nem kizárt, hogy a Bajnokok Ligája nyújthat esélyt, de az ottani mezőnyben sem ők tűnnek a legerősebbnek. A nyolcaddöntőben a Napoli gárdájával csatáznak. Nincs könnyű helyzetben a vezetőedző Xavi, akinek lassan az állása is veszélybe kerülhet.

Xavi Fotó: NurPhoto via AFP

A játékosként a Barcelonával mindent megnyerő Xavi 2021-ben érkezett a csapat élére, s noha tavaly megnyerték a bajnokságot, időről időre kritika éri a munkáját. Így történik most is, ő azonban azt mondja, két év után még mindig az építkezés fázisában vannak.

„Fiatal gyerekek ültek Bilbaóban a kispadunkon, még mindig épül ez a csapat.

Korábban is megmondtam, ha nem nyerünk semmit, vagy nem vagyunk versenyképesek, akkor lemondok. Kis türelmet kérek, várjuk meg a szezon végét

– mondta Xavi, aki kijelentette, a híresztelésekkel ellentétben nem veszítette el az öltözőt, a játékosok továbbra is hisznek benne.

Az utoljára 2020-ban, tehát négy éve fordult elő, hogy a Barca egy szezont trófea nélkül hozzon le. Akkor szezon közben, illetve az azt követő nyári szünetben is leváltotta edzőjét a katalán klub.