A Barcelona mehet a levesbe, magyar fiú is részese lehet a világ futballcsodájának

Új futballklub nevét tanulja meg idén Európa és a világ. Ha eddig a sportágban a katalánok szót használtuk, akkor a Barcelonára gondoltunk. Mára kiderült, hogy a klub nem csak Spanyolországban, a térségben sem egyeduralkodó. Barcelonától 100 kilométerre található Girona városa, melynek labdarúgói vastagon írják idén a futballtörténelmet. Legyőzték már a Barcelonát és az Atlético Madridot is, s jelenleg holtversenyben – rosszabb gólkülönbséggel – állnak a listavezető Real Madrid mögött a második helyen. A bajnoki cím maga lenne a varászlat, de a sikerek ellenére még most is sokan legyintenek a Gironára.

Fotó: NurPhoto via AFP

Túlzás lenne azt állítani, hogy Gironában igazi világválogatott jött volna össze. A védelem oszlopa a Barcelonától kölcsönkapott Eric Garcia, valamint az Daley Blind, akiről már sokan le is mondtak. A holland védő légiósként sosem alkotott maradandót, szívproblémája miatt pedig az is bravúr, hogy 33 évesen még ott van a pályán. A védőnek öt éve meccs közben állt le a szíve, defibrillátort ültettek a testébe. A támadójáték két oszlopos tagja egyaránt ukrán, az irányító Cigankov, valamint a középcsatár Dovbik, értük sem versenyzett fél Európa még a szezon előtt. Emellett a Manchester Citytől érkeztek kölcsönben, vagy végleg játékosok. Ez nem is véletlen, a Girona részese a Manchester City egész világra kiépülő projektjének, sokak szerint ez a siker kulcsa.

2017 nyarán a City Football Group is tulajdonrészt szerzett a klubban, így a tulajdonosi jogokat megosztva gyakorolja a CFG és Pep Guardiola testvére vezette konzorcium. Ez az a befektetői csoport, amely a Manchester Cityt is megvette 2008-ban, majd pénzt nem sajnálva a világ egyik legjobb csapatává fejlesztette. Óriási titok tehát nincs, jól átgondolt gazdasági stratégia és pénz azonban annál inkább – írja az Origo.

Fotó: NurPhoto via AFP

A csapatban - igaz, csak a B együttesben - szerepel Yaakobishvili Antal magyar védő, a 19 éves labdarúgó már szerepelt az U21-es magyar válogatottban is. Testvére, a kapus Áron már ült a Barcelona kispadján spanyol bajnoki találkozón.

A fiúk tizenévesen kerültek ki Spanyolországba, amikor édesanyjuk ott kapott munkát. Ekkor kerültek a Barcelona akadémiájára, Áron azóta is a klubban szerepel. Édesapjuk georgiai származású, korábban két évig élt Izraelben. Az iránta érzett tiszteletből a testvérek elgondolkoznának az izraeli válogatottságon, de menedzserük cáfolta ezt.