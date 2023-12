Szoboszlai magyar barátja Angliába igazolhat, ismeretlen focistát akartak a Fradira sózni

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a magyar válogatott újabb alapembere igazolhat Angliába, a Premier League-be. A sérüléséből felépülő Sallai Roland az ügy főszereplője, a Freiburg támadója, akinek szerződése 2025-ig szól a német klubnál. Ha pénzt akarnak érte kapni, akkor nyáron el kell adniuk. Német lapok szerint van is érdeklődés, főleg Angliából. Sallait jól ismerik a britek, mivel a válogatottban háromszor is betalált ellenük, sőt, az idegenben 4-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-meccsen duplázott is.

Fotó: Nemzeti Sport

Bár még tart az őszi szezon, már a téli átigazolások is szóba kerülnek a futball világából. Olaszországból merész hír érkezett, mely szerint a Ferencváros a helyi harmadosztályú Triestinából akar igazolni 23 éves középpályást. Omar Correia a klub legdrágább igazolása lehetne, illetve csak lehetett volna. Egyrészt a Ferencvárostól senki nem erősítette meg a hírt, másrészt az olaszok is beismerték, szó sincs arról, hogy a Triestinából komolyabb klubba igazolna most a játékos.

A német Bild „buktatta le” Marco Rossit, a magyar fociválogatott szövetségi kapitányát. A lap írta meg először, hogy a szakember Berlinbe utazott, hogy személyesen győzze meg Dárdai Mártont, válassza a magyar fociválogatottat. Dárdai Pál középső fia Berlinben született, utánpótlásszinten a német nemzeti együttesben szerepelt. A papa szerint Mártonnak kell eldönteni, melyik válogatottat erősíti a jövőben. Dárdai akár már a jövő évi, németországi Eb-n is játszhatna magyar mezben.