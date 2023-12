Átvertek mindenkit, váratlan fordulat a Fradi új kiszemeltjének ügyében

A hét elején az olasz Trivenet Goal felkavarta az állóvizet azzal, hogy az olasz harmadosztályban szereplő Triestina futballistájáért, Omar Correiáért nagy az érdeklődés. A lap azt állította, hogy három klub, a CSZKA Moszkva, a Zürich és a Ferencváros is ajánlatot tett a 23 éves játékosért, a magyar rekordbajnok 2,5 millió eurós (943 millió forint) vételárral hozná Magyarországra a tehetséges középpályást.

A pletyka több megközelítésből is igencsak furcsának hangzott, egyrészt a Fradi eddig ekkora összeget csupán egy játékosra, Stjepan Loncarra áldozott, és érdekes lenne, ha az olasz harmadosztályból érkezne az újabb rekordigazolás. Nem mellesleg a Transfermarkt 400 ezer euróra (150 millió forint) taksálja a francia-szenegáli értékét, a hatszoros vételár is bizarrnak tűnik.

A hírt Magyarországon lehozó Üllői129 szerint kacsa a történet, ezt pedig most egy szenegáli futballistákkal foglalkozó oldal, a Senegal Comps is megerősítette. A csatornának van egy összeállítása Correiáról, a poszt alatt pedig egy szurkoló rá is kérdezett a CSZKA érdeklődésére. Az oldaltól rövid időn belül érkezett is egy tömör válasz:

Nem, hamis hírek

– írta a Senegal Comps eloszlatva a kételyeket. A Ferencváros jelenleg több belső középpályás közül választhat, Muhamed Besic, Anderson Esiti, Sigér Dávid, Baráth Péter és Mohammed Abu Fani is Dejan Sztankovics rendelkezésére áll, de Mohamed Ali Ben Romdhane és Cebrail Makreckis is tud a védelem előtt játszani.