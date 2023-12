Gólgyáros és játékmester: ők a Fradi legjobb nyári igazolásai

A Ferencváros a nyáron alaposan megerősítette a keretét, tíz új futballista érkezett, ketten pedig a kölcsönszerződésük lejárta után kerültek vissza az együtteshez. A friss szerzemények közül szinte mindenkit sikerült beépíteni a keretbe, egyedül Halmai Ádám és Tosin Kehinde sérülés miatt még nem tudta megmutatni, mit tud. Lapunk összeszedte, melyik öt futballistának sikerült a legjobban a klubváltás (Varga Ádámot és Katona Bálintot a kölcsönszerződések miatt nem vettük számításba).

Varga Barnabás és Mohammed Abu Fani (jobbra) nagyszerű vételnek bizonyult a Ferencvárosnál (Fotó: Vasvári Tamás)

Varga Barnabás

Aligha férhet kétség ahhoz, hogy a tavalyi szezon NB I-es gólkirályának bérelt helye van ezen a listán. Varga az Üllői útra is áthozta a góllövő cipőjét, már nyáron a Konferencialiga selejtezősorozatában hat találkozón hét góllal és négy gólpasszal segítette a főtáblához a magyar rekordbajnokot, a csoportkörben pedig a Fiorentina és a Csukaricski ellen talált be. Október végén combizomszakadást szenvedett, ami miatt kilenc tétmérkőzést kihagyott, ám így is 17 góllal és hét gólpasszal zárta az első fradis félévét.

Mohammed Abu Fani

Mohammed Abu Faniért 1,5 millió eurót (570 millió forint) sem sajnált a nyáron a vezetőség, a leigazolása után sokan kételkedtek abban, hogy megéri-e a vételárát az izraeli futballista. A 25 éves játékos azonban rácáfolt a kritikusokra. Azonnal a középpálya közepének vezére lett, a legjobban a játékszervezésben mutat kiemelkedőt, kilenc gólpasszával toronymagasan vezeti az NB I asszisztlistáját, de a Konferencialigában és annak selejtezőjében is kétszer-kétszer készített már elő. Nem véletlen, hogy értékét 2,5 millió euróra (950 millió forint) emelte a Transfermarkt.

Cebrail Makreckis

A Leverkusenben nevelkedett Makreckis a nyáron a bolgár élvonalbeli Pirinből került Magyarországra. Nem voltak kiemelkedő statisztikái, értékét is mindössze 350 ezer euróra (132 millió forint) becsülte a Transfermarkt, nagy reményeket nem fűztek hozzá a szurkolók. Ehhez képest a 23 éves játékos harciasságával rögtön belopta magát a rajongók szívébe és igazi Jolly Jokere lett a csapatnak. Az eredetileg támadó középpályás kiválóan helyettesítette Botka Endrét a védelem jobb oldalán, de tudott egy sorral feljebb játszani a jobb szélen, a védelem előtt a középpálya közepén és irányítóként is. A csupaszív futballista értéke közel megháromszorozódott a Fradinál (900 ezer euró/340 millió forint).

Ibrahim Cissé

Tavaly nagy probléma volt a 34-szeres magyar bajnoknál, hogy Samy Mmaee-nak nem volt igazán megbízható védőtársa. Mats Knoester és Rasmus Thelander sem tudott konstans jó teljesítményt nyújtani, így a klub Ismail Aaneba és Ibrahim Cissé személyében megerősítette a védelem közepét. Főként utóbbi tűnik nagy vételnek, a francia másodosztályból érkezett Cissé alapember lett és mozgékonyabb a fent említett Knoester-Thelander duónál, valamint a légi párbajait rendre megnyeri. Stabil teljesítményét Firenzében egy góllal koronázta meg, ami nagyon fontos pontot ért csapatának.

Cristian Ramírez

Ami az előbb Knoesterre és Thelanderre, az Eldar Civicre is igaz, a bosnyák balhátvéd nem brillírozott a tavalyi szezonban. A klub a nyáron emiatt visszahozta a korábbi közönségkedvencet, Cristian Ramírezt a Krasnodartól, az ecuadori válogatott 2015 és 2017 között már játszott az Üllői úton. A villámgyors hátvéd bombagóllal és lendületes játékkal tért vissza, teljesítménye ugyan kissé visszaesett a szezon közben, de Ramírez egy olyan minőséget képvisel, amire a folytatásban mindenképpen szüksége lesz a Fradinak.