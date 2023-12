Büszkeség és tartalom: megjelent a Sport 2023 évkönyv

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kiadásában, a sportért felelős államtitkárság támogatásával, a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) Nagy Béla Programjának keretében megjelent az idei esztendő sportsikereit, felejthetetlen pillanatait felelevenítő Sport 2023 évkönyv.

Magyar labdarúgó-válogatott (Fotó: Micheller Szilvia / mlsz.hu)

A kötetet bemutató pénteki sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt, a MOB elnöke úgy fogalmazott: értékes éve volt a magyar sportnak a 2023-as. Mint mondta, ez az esztendő jelentette a felkészülést a 2024-es párizsi játékokra, amelyre jelenleg 60 kvótával rendelkezik Magyarország.

„Bízunk benne, hogy ez a szám 160, de akár 180 főre is fel tud menni” – tette hozzá és kiemelte: a magyar sport erejét jól mutatja, hogy Fürjes Balázs révén újra van állandó tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB).

„Jó évet kívánunk magunknak 2024-re, amelyben a párizsi olimpia lesz a fő attrakció” – zárta szavait.

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, a kötet állandó szerzője köszöntőjében kiemelte, hogy az elmúlt egy-másfél évtizedben óriási fejlesztések zajlottak a magyar sportban, s a magyar sportmédiának fel kellett nőnie a feladathoz, tartania kellett a lépést ezekkel a fejlesztéssekkel.

Amler Zoltán, a könyv főszerkesztője elmondta, a megújulás óta ez a tizedik, impozáns köntösben megjelenő Sportévkönyv, amely reményei szerint jövőre, a hagyományoknak megfelelően arany színben jelenik majd meg. Az MTI érdeklődésére elmondta: az idei kötet több mint ötven szerző írásaiból állt össze, a könyvben több mint egymillió karakter mellett mintegy 600 fotó kapott helyet.

A pénteki könyvbemutatón ott volt Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardozó és Koch Máté világbajnok párbajtőröző, valamint Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség kétszeres ötkarikás bajnok elnöke is. Madaras az idei évet értékelve kiemelte a fukuokai világbajnoki címet és az utánpótlást, amely szintén nagyon sikeres volt a világversenyeken. Szilágyi Áron úgy fogalmazott, azért küzd, hogy a jövő évi párizsi játékokon két aranyéremért is „ringbe szállhasson”, és Koch Máté is hasonló célokat tűzött ki maga elé: mint mondta, a francia fővárosban szeretne egyéniben és csapatban is maradandót alkotni.

Szilágyi Áron (Fotó: Illyés Tibor)

A sportévkönyv története 1984-re, a Los Angeles-i olimpia évére nyúlik vissza, az akkorit azonban bezúzták. A sorozat így az 1988-as szöuli olimpia évétől lehet teljes a polcokon. A Magyar Olimpiai Bizottság saját szerkesztésben, gondozásban 2014-ben adta ki először.

A Sport 2023 évkönyvet a Líra boltjaiban és MOB-nál lehet megvásárolni.