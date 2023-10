„Azon kell segíteni, aki éppen bajban van” - nagylelkű gesztust tett a magyar olimpiai bajnok

Hiába akartak régi termükben birkózni a Pénzügyőr veteránjai, a szőnyegeket eltüntették, a helyükre pingpong-asztalok kerültek.

- Nekünk senki sem szólt erről – jegyezte meg a 65 éves Soós István edző, egykori válogatott birkózónk. - Nekünk kellett utánajárni, hogy miért történt a különös sportági átszervezés, hiszen arról illett volna bennünket is értesíteni.

Pingpong asztalok kerültek a terembe

Összesen húsz veteránt érintett a változás. Van tíz utánpótlás korú fiataljuk is, továbbá vendégként edzett náluk a néhai olimpiai bajnok Varga János, továbbá Farkas Péter és Növényi Norbert is, illetve Komáromi Tibor is rendszeresen feltűnt.

Sike András Fotó: Havran Zoltán

- Segítség után néztem, és az FTC olimpiai aranyérmes vezetőedzője, Sike Andris felajánlotta: heti 2-3 alkalommal - amikor a zöld-fehérek már végeztek a napi tréninggel - nekivetkőzhetünk a Népligetben lévő termükben. Edzhetünk ingyenesen, mert Andris befogadott bennünket - mesélte Soós.

Még azt kell majd megoldaniuk, hogy a régi teremből elszállítsák a szőnyegeket, továbbá a birkózással kapcsolatos felszerelésüket. Megkérdeztük Sike Andrást, miért sietett viharos gyorsasággal Soós és a másik exválogatott tréner, Nádasi Attila segítségére?

Mert ezekkel a srácokkal edzettem hosszú ideig, hozzájuk köt a fiatalságom, amúgy meg azon kell segíteni, aki éppen bajban van

– hangzott a válasz.