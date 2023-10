Sallai követheti Szoboszlait Angliába, senki sem érti Marco Rossit

Élete formájában játszik Sallai Roland, német klubcsapatában és a magyar válogatottban egyaránt a legjobbak közé tartozik a 26 éves futballista. Freiburgi edzője és Marco Rossi is egyetért abban, hogy rövidesen valóra válhat a focista régóta dédelgetett álma, és a Bundesliga-középcsapatnál erősebb klubhoz igazolhat. Könnyen lehet, hogy követi Szoboszlai Dominiket Angliába, hiszen sajtóhírek szerint több ottani csapat, köztük a West Ham United érdeklődik iránta.

Sallai Roland és Szoboszlai Dominik Fotó: Nemzeti Sport

...

Marco Rossi nemcsak a szurkolókat, talán még a litván csapatot is meglepte kedden este az összeállításával. A magyar válogatott szövetségi kapitánya olyat tett, amire eddig nem volt példa: megváltoztatta Szoboszlai Dominik posztját, a bal oldali irányítóposztról visszakerült a középpálya közepére. Nem vált be, és ezt a Rossi is elismerte.

- Az első félidőért vállalom a felelősséget. Mindössze egy helyen változott az összeállításunk, illetve Szoboszlai játszott egy sorral hátrébb, amivel szerettük volna támadóbb szelleművé tenni a játékunkat - magyarázta a kapitány.

...

Noha a Litvániában hagyott pontok (2-2) miatt még nem biztosította be a helyét a 2024-es Európa-bajnokságon, a rendező németek egyik legnépszerűbb sporthírportálján már terjedelmes cikkben elemezték a magyar labdarúgó-válogatottat. Sőt, azt is kinézik Marco Rossi szövetségi kapitányunk együtteséből, hogy a jövő nyári Eb meglepetéscsapata lehet.

A Spox szerint a bomba formában futballozó Szoboszlai Dominik köré épített magyar válogatott Rossi irányításával „a világ egyik legjobban védekező csapatává nőtte ki magát”. A felemelkedés kezdetét az immár olasz–magyar szakvezető 2018-as kinevezésétől datálják.