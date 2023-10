Ez a hetven már kemény szám. Nagy buli lesz? Kivel ünnepel?

„Á, nagy buli nem lesz már, korábban volt elég, de a családom biztos igyekszik valamivel meglepni” – mondta Ebedli Zoltán a Metropolnak. „Tizenhat éve ittam utoljára alkoholt. Csendes, szerény ünnep lesz.”

Ebedli Zoltán Fotó: Mirkó István

Hetven év, jószerivel három emberöltő. Mire tekint vissza?

„Kimondani is rossz, s nemrég múltam ötven, aztán hatvan, most meg itt van ez a hetven. Elrohantak velem az évek, vittek magukkal.”

Mit lát, ha a focipályafutását nézzük?

„Akkor azt látom, hogy lehetett volna jobb is, szebb is, de sokkal csúnyább is. Több mindent megélhettem volna, de hogy ez így alakult, abban én is vastagon hibás vagyok. Nem okolok senkit, csak magamat, hiszen bohém voltam, de így is úgy gondolom, sokan cserélnének velem.”

Soha nem felejtem, amikor élete első NB I-es meccsén, a Hungária körúton kapásból megszerezte karrierje első fradista gólját, elsőként a Császár, azaz Albert Flórián ölelte keblére…

„Nagy érzés volt, szinte még ma is beleborzongok, ha eszembe jut. Szöglet után, kapásból vágtam az MTK hálójába a labdát. Flóri bácsi, aki nem sok gólszerzőt ünnepelt, engem a keblére emelt. Ez volt életem egyik legemlékezetesebb gólja, az biztos.”

Volt belőlük bőven. Például amit a nagy rivális Újpest mezében lőtt a Ferencvárosnak…

„Igen, jól eltaláltam a lasztit, szegény Zsiborás Gabi csak kapaszkodott, de nem érte el. Csak érdekességként mondom, hogy a második gólt pedig szintén egy »áruló« szerezte, mégpedig Kerekes Gyuri. Ő korábban szintén a Fradi játékosa volt. Hú, de régen, 1984-ben történt.”

Legendás barátság fűzte Törőcsik Andráshoz. Mitől volt olyan jóban egy újpestivel?

„Én a Fradi-ifiben játszottam, s gyakran megfordultam a BVSC-ben, mert ott focizott az egyik barátom, Mokalisz Karcsi. Ő mutatott be aztán a szintén ott játszó Kesének. Hát, mit mondjak? Már akkor kitűnt a zsenialitásával. Összebarátkoztunk. Hát, volt néhány közös kalandunk, és számomra mind a mai napig felfoghatatlan, hogy szegény Törő már nincs köztünk.”

Ön tizenkét alkalommal szerepelt a válogatottban. Nem kevés ez?

„Talán kevés, de ennyit adott a sors. Viszont mind a tizenkét meccs életre szóló emlék, de jobbára ez is rajtam múlott, hogy csak ennyi jött össze.”

Úgy tudom, jelenleg fiatalok mellett, a Fradi harmadosztályú csapatánál dolgozik. Hogy látja, jönnek a tehetségek?

„Igen. A Fradiban mindig vannak, voltak tehetségek, s most is tudnék jó néhány nevet, amelynek gazdája hamarosan ott dörömbölhet az első csapat öltözőjének ajtaján… És majd közösen örülhetek velük egy-egy parádés góljuk után.”