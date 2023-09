Lisztes a legjobb Európában, a Barca új Neymarja mellé került

Noha pár perc erejéig már tavaly bemutatkozott az NB I-ben, idén áprilisban robbant be a Ferencváros labdarúgócsapatába ifjabb Lisztes Krisztián. A korábbi közönségkedvenc, Bundesliga-sztár Lisztes Krisztián 18 éves fia azóta már a rá nyáron lecsapó Eintracht Frankfurt kölcsönjátékosaként szerepel a Fradiban. Nem is akárhogyan! Noha nem klasszikus csatár, eddigi 14 élvonalbeli meccsén 8 gólt szerzett, ami a korosztályában világviszonylatban is kiemelkedő teljesítmény.

Lisztes Krisztián világviszonylatban is kiemelkedő tehetség – Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Amióta a zöld-fehérek edzői – előbb Sztanyiszlav Csercseszov, majd Máté Csaba, és immár utódjuk, Dejan Sztankovics – egyre több játéklehetőséget adnak neki, Lisztes a korosztálya leggólerősebb focistája. A Transfermarkt szakportál statisztikái szerint támadó középpályásként ő szerezte a legtöbb találatot bajnoki meccseken a 18 évesnél nem idősebbek közül az egész világon. Ha a csatárokra is kibővítjük a keresést, akkor is ő Európa legjobbja – világszerte pedig (ahogy azt a Csakfoci kiszúrta) csak a brazil Vitor Roque előzi meg őt.

A szintén 18 éves támadó 11 góllal segítette az Athletico Paranaensét, és már megköttetett az üzlet: jövő nyáron 40 millió euróért (15,6 milliárd forint) igazol a Barcelonához. Összehasonlításul, míg ő 22 mérkőzésen jutott 11 gólig, Lisztes idén csak 13-szor pályára lépve szerzett 8 találatot – a brazilnak átlagosan 141, neki 80 percnyi játék kell egy-egy gólhoz.

A legtöbb bajnoki gólt szerző 18 éves focisták : 1. Vitor Roque (brazil, Athletico Paranaense, 22 meccs) 11 gól 2. Lisztes Krisztián (magyar, FTC, 13 meccs) 8 gól 3. Evan Ferguson (ír, Brighton, 15 mecss) 7 gól (Forrás: Transfermarkt)

Mögöttük egyébként az az ír Evan Ferguson a harmadik a korosztályuk góllövőlistáján, akinek 15 angol Premier League-meccsre volt szüksége 7 gólhoz (105 perc/gól), és szeptemberben triplázott a Brighton 3-1-es győzelme során a Bajnokok Ligája-főtáblás Newcastle ellen.