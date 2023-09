Dárdait tisztázták a vád alól: tiszta vizet öntött a pohárba a főnöke

Egyelőre a másodosztályban is gyászosan szerepel a Hertha labdarúgócsapata, de Benjamin Weber sportigazgató optimistán várja a szezon folytatását a német Bundesligából kiesett gárda totális átalakítása után. Főnöke szerint Dárdai Pál vezetőedző most, a kaotikus átigazolási időszak végeztével végre nyugodtan építheti az új csapatát. Benne három fiával, akik közül a középső, Dárdai Márton eddig is a berliniek oszlopos tagja volt; az európai sztárcsapatoktól körüludvarolt öccsét, a 17 éves Dárdai Bencét az ificsapatból vezényelte föl apjuk; míg a legidősebb fivért, Dárdai Palkót az NB I-es Fehérvártól vásárolták vissza. Utóbbi leigazolásával kapcsolatban Weber megvédte a magyar szakvezetőt.

Nem Dárdai Pálon múlt, hogy a Hertha visszaigazolta a legidősebb fiát, Palkót Fotó: Instagram/herthabsc

Mint kiderült, a kritikákkal ellentétben nem Dárdai Pál erőltette elsőszülöttje szerződtetését.

Valójában Palkó már akkor a listánkon szerepelt, amikor még nem Pál volt az edző.

Palkóval folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, mióta itthagyott minket. Szépen fejlődött Magyarországon, válogatott játékos lett belőle. Berlinben és a klubunkban nőtt fel, mi pedig pontosan ilyen típusú futballistákat kerestünk: olyanokat, akik azonosulni tudnak a feladatunkkal, és tapasztalatot is hoznak magukkal. Leginkább ez befolyásolta a döntésünket

– öntött tiszta vizet a pohárba Dárdai Pál főnöke.